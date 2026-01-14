Проводы в Кремле, открытие Даку и споры с руководством: чем запомнится Рахимов в «Рубине»

Итак, отставка Рашида Рахимова, близость которой прогнозировали сразу несколько источников, свершилась. Кто заменит специалиста на посту главного тренера «Рубина», чем запомнился Рашид Рахимов за три года работы в казанском клубе, а также почему решение боссов клуба оправданно – в материале «ТИ-Спорта».





Руководство «Рубина» официально расторгло контракт с Рашидом Рахимовым

Фото: © «Татар-информ»

«В Татарстане умеют достойно не только встречать, но и провожать»

Руководство «Рубина» официально расторгло контракт с Рашидом Рахимовым. По условиям договора, специалист должен был проработать в Казани до конца текущего сезона.

«Рашид Маматкулович, спасибо вам за работу и удачи в дальнейшей карьере», – написано в заявлении клуба, опубликованном в официальных соцсетях команды.

Впрочем, сюрпризом это решение не стало. Де-факто оно было принято еще в первой половине декабря 2025 года. Об этом ранее «ТИ-Спорт» уже сообщал.

«Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», – прокомментировал решение президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

Сегодня тренера в Казанском Кремле принял Раис Татарстана Рустам Минниханов и пожелал теперь уже экс-наставнику «Рубина» успехов в дальнейшей карьере Фото: rais.tatarstan.ru

Между тем Рахимов покидает Казань с почетом. Сегодня тренера в Казанском Кремле принял Раис Татарстана Рустам Минниханов и пожелал теперь уже экс-наставнику «Рубина» успехов в дальнейшей карьере. Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«В Татарстане умеют достойно не только встречать, но и провожать», – подчеркнула она.

Уже известно, что новым главным тренером «Рубина» станет испанский специалист Франк Артига. Но о нем мы поговорим в другом материале. А в данном тексте разберем основные моменты в работе Рашида Рахимова в столице Татарстана. Благо есть что вспомнить – были светлые времена и даже трофеи. Пускай и в Первой лиге.

Рашид Рахимов возглавил команду в апреле 2023 года Фото: © «Татар-информ»

Оформил с «Рубином» чемпионство в Первой лиге

Это первое, что стоит упомянуть, подводя итоги работы Рашида Рахимова в «Рубине». Напомним, специалист возглавил команду в апреле 2023 года, когда казанский клуб отчаянно сражался с «Балтикой» за первое место в турнирной таблице Первой лиги.

Из-за череды неудачных матчей под руководством Леонида Слуцкого, а потом и Юрия Уткульбаева положение «Рубина» в чемпионате было нестабильным. И именно Рахимов оказался тем тренером, который, так скажем, прекратил для клуба «кошмар Первой лиги».

Под его руководством в период с апреля по май 2023 года «Рубин добыл семь побед и одну ничью в восьми встречах и, как результат, оформил чемпионство Первой лиги. Особенно эмоциональной по накалу получилась, конечно, встреча в Калининграде – казанцы обыграли «Балтику» (1:0), а гол-красавец тогда забил полузащитник Марат Апшацев.

При Рахимове в больших футболистов выросли Даку, Иву и Рожков

Если оценивать селекцию при Рашиде Рахимове, конечно, можно вспомнить достаточное количество откровенно провальных сделок: переходы Ранджеловича, Чуни и далее по списку. Из последних трансферов можно добавить в этот список приобретение Сиве и Кузяева. Тем не менее достаточно легко перечислить и тех футболистов, которые при специалисте выросли в больших игроков.

Первый – очевидно, Мирлинд Даку. В 2023 году «Рубин» купил албанского нападающего у словенской «Муры» за миллион с небольшим евро. Форвард достаточно быстро адаптировался к российскому чемпионату, оформив гол в первой же официальной игре против «Локомотива» (2:2). Ну а дальше стал по факту главным лицом казанского клуба последних двух лет. «Рубин» был узнаваем среди нейтральных болельщиков именно благодаря фигуре Даку, который цеплял не только своими бомбардирскими подвигами, но и харизмой.

Сейчас у албанца 35 голов в футболке «Рубина». Вне всяких сомнений, Мирлинд вписал себя в число заметных фигур казанского клуба. По количеству забитых мячей он обошел Дениса Бояринцева, Александра Рязанцева, Кристиана Нобоа, Бибраса Натхо. Даку уже находится в топ-6 бомбардиров «Рубина» за всю историю, выше него лишь Олег Нечаев (36 мячей), Александр Бухаров (37), Алехандро Домингес (43), Гекдениз Карадениз (52) и Владимир Гаврилов (85). Последний феерил еще в советские времена.

Под началом Рахимова стоимость албанца выросла в 10 раз, согласно порталу Transfermarkt. Минувшим летом Даку был очень близок к тому, чтобы оказаться в итальянской «Фиорентине», если бы «фиалки» договорились с клубом из Саудовской Аравии о продаже Мойзе Кина. Но сделка не состоялась, а Мирлинд подписал новое соглашение с «Рубином», выбив самый жирный контракт в казанском клубе.

Помимо Даку, при Рашиде Маматкуловиче раскрылся воспитанник «Рубина» Илья Рожков, ставший одним из самых привлекательных российских латералей для топ-клубов РПЛ. В большого игрока вырос и нигериец с армянским паспортом Угочукву Иву, которого в декабре СМИ активно сватали в «Локомотив» на место Дмитрия Баринова. Коллективная заслуга Рашида Рахимова и Сергея Козко и в прогрессе Евгения Ставера, доросшего до уровня сборной России.

Бывшему главному тренеру «Рубина» на протяжении всей его карьеры было свойственно выжимать из игроков максимум и выводить их на новую ступень возможностей. Некоторые футболисты действительно сильно прибавили при нем в цене и оправдали инвестиции клуба.

Пресловутое седьмое место

При Рахимове «Рубин» не хватал звезд с неба. Все понимали, какой потолок у этой команды. С первого сезона в РПЛ под руководством этого специалиста казанский клуб прописался на седьмой-восьмой строчке турнирной таблицы. «Рубин» был крепким середняком, способным насолить любому топ-клубу лиги, создав ему неудобства своим системным оборонительным футболом с тройкой центральных защитников.

За последние два года казанцы обыгрывали и «Зенит», и «Спартак». Временами казалось, что у «Рубина» есть шансы вырасти в нечто большее, чем в середняка РПЛ. Однако из сезона в сезон казанский коллектив не претендовал на места выше седьмого, которое казанские болельщики в шутку уже начали называть родным.

Тривиальный футбол, конфликты с руководством

Разумеется, работа Рашида Рахимова в «Рубине» получилась противоречивой. Тренера объективно есть за что похвалить, но и поводов для критики предостаточно. Во-первых, качество игры в исполнении казанской команды. Рахимов никогда не был приверженцем агрессивного, яркого атакующего футбола. Тренер в публичном поле не стеснялся говорить о том, что не считает важным, к примеру, владеть мячом много в течение матча. Скептично специалист относился и к показателю XG, определявшему количество созданных командой опасных моментов.

Главным для экс-наставника «рубиновых» был результат, а то, каким футболом он достигался, было для него вторично. А в последний сезон Рахимова его команда серьезно регрессировала в качестве игры. Вся интрига в матче сводилась к тому, сумеет ли сотворить какой-нибудь чудо-гол Мирлинд Даку. Если албанец разбирался с защитниками и забивал, у «Рубина» появлялась надежда на положительный результат. Если Даку уходил без гола, то, как правило, команда не забивала вообще.

Показательными в этом ключе были последние матчи «Рубина» в октябре-ноябре. Казанцы забили лишь один гол в семи встречах. По опасным моментам казанский клуб во второй половине осени 2025 года расположился в аутсайдерах РПЛ.

Работа Рашида Рахимова в «Рубине» получилась противоречивой. Тренера объективно есть за что похвалить, но и поводов для критики предостаточно Фото: © «Татар-информ»

Почему уволили Рахимова

Невзрачную игру и не самые оптимистичные результаты Рашид Рахимов объяснял тем, что руководство клуба не дает ему ресурсов для совершения новых трансферов. О необходимости усиления команды и конкуренции внутри нее тренер говорил примерно каждую вторую пресс-конференцию. У наставника «Рубина» всегда были непростые отношения с Советом директоров. Пока был результат, специалиста не увольняли со своего поста. Однако картина последних матчей показала, что тренер не прав.

Объективно состав «Рубина» способен на гораздо большее, чем один гол в семи матчах или вылет в 1/4 финала Кубка России от скромного «Арсенала» из Первой лиги. А в РПЛ есть другой пример для подражания. Калининградская «Балтика», обладая куда более скромными, чем «Рубин», возможностями, ушла на зимний перерыв на пятой строчке в таблице. И между делом разгромила рахимовский «Рубин» в столице Татарстана с унизительным счетом 3:0.



По нашей информации, именно фактор провала в Кубке России и кейс «Балтики» убедил боссов «Рубина» пересмотреть отношение к регулярным претензиям Рахимова к уровню исполнителей и селекции казанского клуба.