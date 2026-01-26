Тодд в «Ак Барсе», Костин в ЦСКА, Яшкин остался в Казани: итоги дедлайна обменов КХЛ

В КХЛ прошел дедлайн обменов между командами. Отныне клубы не смогут совершать трансферы вплоть до окончания плей-офф Кубка Гагарина. О главных трансферах, прошедших в КХЛ в последний день обменов – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: spartak.ru

«Ак Барс» пополнил Нэйтан Тодд, а Дмитрий Яшкин остался в команде

На флажке дедлайна обменов «Ак Барс» все же успел совершить трансфер крайнего нападающего. Из «Спартака» в Казань перебрался форвард Нэйтан Тодд, в обратном направлении последовали Брэндон Биро и Артемий Князев. Отметим, что изначально защитник «Ак Барса» должен был присоединиться к «Торпедо». Нижегородцы прорабатывали трансфер Князева и были близки к сделке. Однако в последний момент все переигралось, и Артемий отправился в столицу России.

Если смотреть на статистику Тодда в текущем сезоне, то, кажется, что в обмене между «Ак Барсом» и «Спартаком» победил все-таки казанский клуб. В 44 встречах канадец набрал 36 (13+23) очков. Тем не менее, в последнюю неделю «красно-белые» не отрекались от идеи обменять нападающего. Инсайдеры, близкие к московскому клубу, сообщают, что Тодд, выбив довольно быстро бонусы в «Спартаке», расслабился и играл за команду в январе уже не так усердно, как в начале сезона.

Непонятен также кубковый потенциал канадца. Ведь в плей-офф минувшего сезона Нэйтан Тодд получил травму, выступая за «Салават Юлаев». Поэтому для «Ак Барса» все может быть не так позитивно, как ощущается на первый взгляд.

Впрочем, казанцам нужно было предпринимать какие-то решения для усиления состава. Брэндон Биро так и не смог вписаться в «Ак Барс», набрав за 33 игры всего лишь 10 очков (1+9) очков. Артемий Кнзяев в свою очередь просто «пересидел» в системе казанского клуба, не раскрыв и близко свой высокий потенциал. Под руководством Алексея Жамнова у защитника есть шанс перезапустить карьеру.

Одной из главных интриг дедлайна КХЛ был, разумеется, переезд Дмитрия Яшкина в другую команду. Форвард перестал попадать в основной состав «Ак Барса» с начала января. Сторона игрока запросила обмен у казанского клуба, однако руководство «барсов» было не готово менять Яшкина за условную 1000 рублей или игрока не звездного калибра. В русском чехе был заинтересован главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов. Кроме Яшкина, «зубры» также хотели урвать из «Ак Барса» Владимира Алистрова. В конечном итоге, ни тот, ни другой в Минск не переехали. Казанцев не устроило то, что предлагало «Динамо» за Яшкина и Алистрова.

«Одно шоу закончилось, но наше будет продолжаться» – адресовал послание болельщикам в своем телеграм-канале Дмитрий Яшкин, тем самым огласив свое сохранение прописки в «Ак Барсе».

«Авангард» снова хедлайнер обменов в дедлайн КХЛ

Традиционно громко в дедлайн обменов в КХЛ сработал омский «Авангард». За один день «ястребы» сумели провернуть две крупные сделки. Во-первых, команду пополнил нападающий Кирилл Пилипенко. Ранее нападающий расторг контракт с «Северсталью».

По ходу нынешнего сезона у хоккеиста случился конфликт с главным тренером команды Андреем Козыревым. Пилипенко выпал из основного состава, проведя в текущем регулярном чемпионате всего лишь 21 матч и набрав в них 8 (6+2) очков. На пресс-конференциях наставник череповчан объяснял положение Кирилла Пилипенко просто – «играет тот, кто лучше готов», говоря, по сути, о том, что нападающий сбавил требования к себе.

«Авангард» давно присматривался к кандидатуре Пилипенко. Форвард мог переехать в Омск еще осенью 2024 года за приличную компенсацию. Однако тогда «Северсталь» отказалась продавать своего лучшего бомбардира.

Вторым приобретением «Авангарда» оказался нападающий Кирилл Долженков. Габаритного хоккеиста вместе с правами на Егора Афанасьева, выступающего ныне в АХЛ, омичи получили взамен на Клима Костина.

Возвращение форварда в КХЛ не получилось триумфальным. В 21 матче у Костина за «Авангард» 0+2 при показателе полезности «минус» семь. Нападающий на протяжении пяти лет был востребованным в НХЛ, но в последний год у «Сан-Хосе» появились вопросы к профессионализму Костина. Игрок словно перегорел от хоккея. В Омске нападающий не смог также взять себя в руки, предпочитая в паузу КХЛ поездки в другие страны, нежели работу над собой.

По своему функционалу в этом сезоне Кирилл Долженков совершенно не уступает Костину. У нападающего хоть и не такое звездное имя по меркам лиги, однако характера ему не занимать. В паре с правами на Афанасьева обмен на Долженкова должен стать безусловной победой для Алексея Сопина.

На безрыбье и Дмитрий Николаев топ-вратарь для «Трактора»

После отъезда Криса Дригера из Челябинска «Трактор» отчаянно пытался найти вратаря на замену североамериканскому хоккеисту. В декабре-январе уральцы рассчитывали лишь на молодых голкиперов – Шерстнева и Мыльникова. Естественно, это отразилось на количестве пропущенных шайб. Прямо сейчас «Трактор» – один из худших клубов КХЛ по этому показателю.

На протяжении января были слухи, что в Челябинск из «Лады» может перебраться Александр Трушков. Поднимались разговоры об Иване Кульбакове из «Торпедо». Но в конце концов вратарскую позицию закрыл Дмитрий Николаев, начинавший этот сезон в КХЛ «Спартаке».

С приездом Александра Георгиева из НХЛ Николаев перестал иметь хоть какую-нибудь ценность для «красно-белых». Тренерский штаб «Спартака» даже спускал Николаева в ВХЛ, хотя совсем недавно Дмитрий был основным вратарем москвичей. В «Тракторе» он, разумеется, получит шансы от Евгения Корешкова на реабилитацию. Но станет ли он той единицей, которая поможет челябинцам спасти сезон? Пока трансфер Николаева в «Трактор» напоминает больше соломинку, за которую пытается уцепиться утопающий.

В последний день обменов уральцы подписали, помимо всего, Михала Чайковски. В прошлом сезоне защитник тоже выступал в московском «Спартаке». В 40 матчах регулярки у словака 14 (2+12) очков. Приезд Чайковски должен придать стабильности и опыта молодой обороне челябинского клуба.