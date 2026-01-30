Асгат Сафаров: «Динамо» – это история сильных людей, патриотов своей страны»

Пожалуй, самая модная в последнее время «площадка» в Татарстане, первые лица республики, звездные спортсмены и гости: 100-летний юбилей ФСО «Динамо» Татарстана прошел с большим размахом в Казани. Подробности – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Юбилей «Динамо» Татарстана – это не только про спорт

Столетний юбилей ФСО «Динамо» РТ – это очень важное событие не только в спортивной, но и в общественно-политической жизни республики. Не случайно именно на это мероприятие в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала собралось все руководство Татарстана, многочисленные представители спортивной сферы, депутаты, силовики (исторически «Динамо» тесно связано с МВД) и другие.

Мероприятие посетили Раис республики Рустам Минниханов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и многие другие.

Ну и, конечно, в центре внимания был руководитель Администрации Раиса республики Асгат Сафаров, без которого успехи современного «Динамо» Татарстана представить уже невозможно. Он является председателем ОГО ФСО «Динамо» РТ с 1998 года.

«Динамо» РТ наградили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: © rais.tatarstan.ru

Знак признания

Для Сафарова «Динамо» давно не просто «объект кураторства», а частичка души и любимое детище. Рустам Минниханов, награждая общество «Динамо» РТ орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», высоко оценил деятельность Асгата Сафарова на посту руководителя «Динамо».

«Асгат Ахметович, без вашей преданности делу, высочайшего профессионализма и самоотдачи невозможно было бы представить успехи движения в республике. Именно благодаря вам создана и уникальная атмосфера большой динамовской семьи», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь на сцене к Асгату Сафарову.

Успехи спортсменов «Динамо» в Татарстане – результат особого внимания к спорту властей республики. На протяжении долгих лет в Татарстане поддерживается физкультурно-массовое движение, создаются условия для развития детского и юношеского спорта, обновляется и развивается инфраструктура, подчеркнул Минниханов.

Только в Олимпийских играх приняли участие 74 динамовца Татарстана и 21 раз выигрывали золото Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Череда побед

И все эти оценки имеют по собой четкое отражение в реальных результатах. Только в Олимпийских играх приняли участие 74 динамовца Татарстана и 21 раз выигрывали золото.

Так, только на Олимпиаде в Токио-2020 на счету татарстанских динамовцев – 7 наград. Золотую медаль в турнире рапиристок в составе сборной России выиграла Марта Мартьянова, поистине совершив спортивный подвиг, когда с травмой ноги, преодолев неимоверную боль, вышла на поединок и победила.

Пловец Александр Красных выиграл серебро в эстафете 4 х 200 м вольным стилем. Динамовец Татарстана, сотрудник МВД по РТ Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады в соревнованиях боксеров в весовой категории до 81 кг. В составе сборной России серебряными призерами Игр стали четыре игрока ВК «Зенит-Казань»: Максим Михайлов Артем Вольвич, Валентин Голубев, Дмитрий Волков, – которые тоже являются динамовцами Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На зимних Олимпийских играх 2022-го и летней Олимпиаде 2024 года, как и в других международных стартах, сборная России участия не принимала в связи с ее недопуском к соревнованиям из-за сложившейся в мире политической обстановки.

А если говорить о победах на других международных соревнованиях, хотя бы мировых первенствах и чемпионатах Европы, то понадобится целая серия материалов на сайте «Татар-информа». И мы уж скромно промолчим о бесконечной череде побед татарстанских атлетов в российских соревнованиях.

Поздравить динамовцев Татарстана приехал председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Признание из Москвы. Татарстанское общество «Динамо» – лучшее в России

Вклад татарстанского «Динамо» понимают и в Москве. Напомним, что по итогам конкурса в 2023 году к 100-летию Всероссийского движения именно «Динамо» Татарстана было признано лучшим среди всех регионов страны.

«Этим, наверное, все сказано. Это говорит о результатах выступлений наших спортсменов. Это говорит о трудоемкой работе всего административного корпуса. Это и тренеры, и врачи, и те люди, которые состоят в обществе «Динамо», своим посильным трудом оказывают различную помощь», – говорил Сафаров 26 июня 2025 года после своего переизбрания на пост Председателя ФСО «Динамо» РТ.

Об этом накануне напомнил и Председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский. Он отдельно поблагодарил Минниханова и поздравил всех динамовцев Татарстана.

Асгат Сафаров: «Динамо» является оплотом спортивного и нравственного развития страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Динамо» является оплотом спортивного и нравственного развития страны»

Асгат Сафаров поблагодарил за высокую оценку деятельности организации. Он выразил признательность руководству Татарстана за поддержку динамовского движения.

«Признателен всем, кто сегодня с нами и поддерживает нас. «Динамо» – это история сильных людей, патриотов своей страны! Это история людей, которые защищают страны от внутренних и внешних угроз, отстаивают честь России и своей малой родины на разных состязаниях. Убежден, что «Динамо» является оплотом спортивного и нравственного развития страны», – сказал Асгат Сафаров.

Также он выразил особую признательность Рустаму Минниханову и Государственному Советнику Татарстана, первому Президенту республики Минтимеру Шаймиеву.

Особую признательность за поддержку спортивного общества Сафаров выразил Рустаму Минниханову и Минтимеру Шаймиеву Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большое внимание всех гостей мероприятия привлекла выставка исторических экспонатов и спортивных достижений из фондов Музея истории «Динамо» РТ. Ее разместили в фойе театра.

По завершении официальной части юбилейного динамовского форума для гостей с концертной программой выступил народный артист России Олег Газманов.

Фото на анонсе: © rais.tatarstan.ru