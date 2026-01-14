Франк Артига в «Рубине»: эксперимент с «тики-такой» в России или глоток свежего воздуха

Казанский «Рубин» обрел нового рулевого. После ухода Рашида Рахимова команду возглавил испанец Франк Артига. Специалист неоднозначный, с интересным послужным списком, однако больших побед у него нет. «ТИ-Спорт» разбирается, кто такой Артига, что может дать «Рубину» и какие есть риски.





Артига уже был в Казани и выигрывал здесь трофей

Как ожидалось, сразу после выхода «Рубина» из отпуска Рашид Рахимов был отправлен в отставку, а на смену ему тут же был назначен новый специалист, который кардинально отличается от своего предшественника практически по всем параметрам. Это Франк Артига.

Контракт между «Рубином» и 49-летним испанским специалистом заключен до лета 2027 года. Также в тренерский штаб команды вошли еще двое его помощников – Анис Буссаиди и Хосеп Техедо.

В пресс-службе Раиса Республики Татарстан уже рассказали, что Рустам Минниханов встретил нового наставника «Рубина», сменив бордовый спортивный костюм на привычный деловой синий.

«Знакомьтесь. Франк Артига. Новый тренер «Рубина». Рустам Минниханов уже познакомился», – написала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Для самого Франка Артиги этот визит в Казань далеко не первый. В 2014 году он во главе юношеской команды «Барселоны» по приглашению «Рубина» уже приезжал на Мемориал имени Ленара Гильмуллина, где на территории базы «Рубина» в Соцгороде во второй раз для «Барсы» выигрывал главный трофей турнира. В своем комментарии испанец напомнил об этом опыте.

«Рубин» – большой клуб, где ставят самые высокие задачи. Хорошо знаю этот клуб, республику и город Казань. Я побывал здесь еще 12 лет назад, когда тренировал юношескую команду «Барселоны» на турнире имени Гильмуллина. Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. И это серьезный вызов. Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями, поработать в этой большой республике.

Хочу поприветствовать болельщиков «Рубина» и сказать, что буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы команда радовала вас. Все понимают, какие ожидания от клуба и какие задачи перед нами стоят.

Спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову и президенту клуба Марату Адиповичу Сафиуллину за это приглашение. Благодарен им за поддержку и оказанное доверие. Впереди у команды тренировочные сборы и большой объем работы, поэтому важно качественно провести эту подготовку, чтобы быть хорошо подготовленными ко второй части сезона. Вся работа команды и клуба ведется в первую очередь для болельщиков. Ждем вас на трибунах и рассчитываем на поддержку», – приводит слова Артиги клубная пресс-служба «Рубина».

Уже 15 января у казанской команды начнется первый тренировочный сбор в турецком Белеке под руководством нового тренерского штаба.

Закончил с профессиональным футболом в 18 лет, зато воспитал плеяду каталонских звезд

Франк Артига, чья игровая карьера ограничилась скромным «Камбрильсом», понял свое настоящее призвание довольно быстро и уже в 18 лет начал тренировать детские команды. Его тренерский путь набирал обороты стремительно, как в фильмах про большой успех, к которому герой пришел с низов, – он тренировал в скромных «Камбрильсе», «Реус Депортиу» и «Химнастике», пока в 2010 году не произошел судьбоносный поворот. Благодаря рекомендациям из близкого круга «Барселоны» его пригласили в легендарную академию клуба «Ла Масия».

В столице Каталонии Артига прошел путь от тренера 15-летних футболистов до руководителя команды U19, которую он возглавил в 2019 году, сменив на этом посту легендарного вратаря «сине-гранатовых» Виктора Вальдеса.

Сегодня основным достижением 49-летнего испанского специалиста принято называть как раз его работу с молодым поколением будущих звезд «сине-гранатовых». Под его надзором тренировались и добирали кондиции для основных команд. За время работы в академии он воспитал целую плеяду звезд, включая Гави, Ламина Ямаля, Марка Кукурелью и Дани Ольмо, завоевав одиннадцать внутренних трофеев испанского чемпионата среди молодежных команд.

На этом аспекте в своем первом комментарии назначения Франка Артиги акцентировал внимание и президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

«Франк Артига – это качественный специалист, у которого уже есть опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков. ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды на то, что команда будет показывать футбол, который привлечет еще больше болельщиков на домашний стадион. Франк долгое время работал в академии «Барселоны» с детскими и юношескими командами, воспитал много звезд мирового футбола: таких как Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Марк Кукурелья, Адама Траоре, и других талантов. Мы надеемся, что этот опыт поможет новому тренеру в работе в «Рубине» раскрыть новые имена среди воспитанников нашей академии. Желаю новому тренеру удачи и успешно справиться с большими задачами, которые перед ним стоят», – приводит слова Сафиуллина пресс-служба клуба.

Российский вызов, стиль «тики-така» в Первой лиге и скандал в «Химках»

Артига действительно прошел путь от тренера детских команд до наставника звезд и приехал покорять Россию.

В 2021 году Артига покинул «Барсу», когда понял, что хочет попробовать себя во взрослом футболе в качестве самостоятельного наставника. Сначала он год проработал с юношеской сборной ОАЭ, после чего отправился покорять Россию.

Его знакомство с нашей страной началось с проекта бизнесмена Сергея Ломакина (основателя Fix Price) в московской «Родине». Испанца привлекла амбициозная задача – адаптировать принципы позиционного пасового футбола (или, как его называют в Испании, «тики-таки»), так любимого в каталонском гранде «Барселоне» и возведенного в абсолют при Хосепе Гвардиоле в «нулевых», к российским реалиям.

В столице ему удалось выстроить работу с нуля: сначала с дублирующей командой «Родина-2», а затем, возглавив первую команду, поднять «Родину» с 11-го на 5-е место в Первой лиге, всерьез поборовшись за выход в российскую Премьер-лигу.

Позже он успешно стартовал в Премьер-лиге с «Химками», но был вынужден покинуть клуб из-за серьезных финансовых проблем и задержек выплат зарплат. Скандальная ситуация, сложившаяся в подмосковной команде, гремела всю весну прошлого года. Тогдашний инвестор «Химок» (по неподтвержденной информации) Туфан Садыгов был недоволен, что результаты команды снизились. Однако, по информации «Чемпионата», Артига занял активную позицию в споре футболистов и клуба, который на тот момент серьезно задерживал им зарплату. Больше всего бизнесмена якобы разозлило, что Артига поддержал недовольство иностранных игроков клуба публично.

«Более того, Артига сам хотел подать заявление в палату по разрешению споров из-за долгов перед ним. Также при Артиге в последних матчах совсем перестал появляться на поле сын Туфана Садыгова – Илья», – заявлял источник «Чемпионата».

После того как испанского специалиста отправили в отставку, игроки «Химок» коллективно выступили с поддержкой своего бывшего наставника и даже грозились бойкотировать матчи. Так специалист и остался в восприятии российского болельщика как тренер с интересным видением футбола и принципиальный наставник, который не прячется от проблем, а готов вставать за своих игроков горой даже ценой собственного будущего.

Привлекательный футбол, опыт работы с молодежью: что Артига принесет в «Рубин»?

Нужно признать, что назначение Артиги в «Рубин» – это амбициозный и довольно смелый шаг. Судя по всему, попечительский совет «Рубина» окончательно признал, что ставка на стабильный и прагматичный, но крайне непривлекательный для болельщиков футбол Рашида Рахимова себя не оправдала. Болельщики не были довольны даже стабильным местом в середине таблицы. Спортивная редакция «ТИ-Спорта» в своих регулярных выпусках подкаста «Вброс по фактам» регулярно указывала на тот факт, что более привлекательный атакующий футбол стоит того, чтобы потерять стабильное место на экваторе таблицы РПЛ.

В конечном счете недовольство футбольной общественности Татарстана достигло критической массы, и в руководстве «Рубина» прислушались и пригласили специалиста, который исповедует диаметрально противоположные принципы в видении футбола.

С назначением Артиги, по идее, казанский клуб получает специалиста с собственным философским подходом к игре, основанным на контроле мяча, активном прессинге и построении атак. Ко всему прочему, не последнюю роль играет и его умение работать с молодежью. В последние годы «Рубин» делает серьезную ставку на воспитание собственных кадров. На территории базы «Рубина» уже возвели Центр футбола – футбольный манеж, а также кампусы для проживания воспитанников и воспитанниц академии. Летом его открывал по видеосвязи Владимир Путин.

Однако за почти три года работы Рашида Рахимова в Казани так и не появилось ни одной по-настоящему интересной звездочки, способной выбить себе место в основном составе. Именно эту недоработку также предстоит исправлять сеньору Франку Артиге.

Однако и риски приглашения испанца на поверхности. Во-первых, никто так толком не понял, чего стоит этот специалист в российском футболе. Да, у него была неплохая страница с «Родиной», в которой ему удалось привить интересный футбол и вместе с тем поднять результаты. Однако на уровне Премьер-лиги никто так и не понял, готов ли Франк бороться за высокие места.

На фоне проблем с финансами «Химок» испанец покидал подмосковную команду на 12-м месте в таблице РПЛ. Более сорока игроков было в обойме «Химок» в тот сезон, в том числе звездные ветераны российского футбола Георгий Джикия, Денис Глушаков и Артур Юсупов. Однако все трое особой благосклонностью со стороны испанца не пользовались и играли мало.

Это создает еще одну точку риска: в нынешнем «Рубине» большое количество возрастных футболистов, а Артига делает ставку на быстрых иностранцев. Насколько ему удастся адаптировать его излюбленную «тики-таку» с тем составом из балканцев и возрастных россиян, который под себя собирал Рашид Рахимов?

Первым серьезным испытанием для нового наставника станет налаживание игры в короткие сроки и работа по интеграции молодых игроков в основу.

Российскому футболу снова предстоит увидеть эксперимент с «тики-такой», и теперь за его успех будет отвечать воспитанник лучшей академии мира.