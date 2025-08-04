«Доверие к вам есть»: «Татар-информ» запускает большой спортрейтинг Татарстана

«Татар-информ» открывает проект рейтинга «ТИ-Спорт» на звание лучшего спортсмена и команды Татарстана по итогам спортивного года. Результаты первого этапа за июль, в чем особенности рейтинга и каковы его правила – в материале «ТИ-Спорта».





Коллаж: «Татар-информ»

«Архитектура» и правила рейтинга

Главная фишка нашего исследования – это его разбивка на 12 этапов – каждый месяц. Это позволит избежать предвзятости и принятия решений «в моменте». Победитель должен показывать лучшие результаты на дистанции всех 12 месяцев в году, что должно повысить объективность и прозрачность рейтинга.

С августа по июль мы будем публиковать 10 лучших персон месяца, в числе которых могут быть спортсмены, тренеры, руководители. Практически у каждого спортсмена есть своя команда – от условного «Ак Барса» и «Рубина» до Минспорта Татарстана или ФСО «Динамо». В соответствии с этим будет формироваться и командный зачет месяца. Понятно, что в личном рейтинге в топ-10 может быть несколько представителей той или иной команды. Команда получит сумму всех баллов из рейтинга личного зачета.

Расстановка очков по местам не случайна. Она повышает значимость победы (первого места) и попадания в тройку лучших. Таким образом, чтобы претендовать на высокие места по итогам года, недостаточно регулярно присутствовать в топ-10. Нужны победы и места в тройке лучших. Помимо личного и командного зачета будет публиковаться общий личный и командный зачет – по сумме этапов. Таким образом, итоговая расстановка мест будет определяться не одномоментно, а в течение всего года.

Переходим к результатам первого этапа рейтинга – за июль.

Инфографика: © «Татар-информ»

Победа на первом этапе: Владимир Леонов (Министерство спорта РТ), организация Суперкубка России по футболу в Казани

Суперкубок России по футболу во второй раз в своей истории прошел в Казани. На поле «Ак Барс Арены» футболисты ЦСКА с минимальным счетом 1:0 обыграли действующего чемпиона России «Краснодар» и завоевали трофей.

Главе Минспорта Татарстана Владимиру Леонову удалось не только привезти в Казань статусный матч, но и собрать в столице Татарстана весь бомонд российского футбола во главе с президентом РФС Александром Дюковым.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов забирает победу первого этапа спортивного рейтинга Татарстана за июль Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Между тем Раис Татарстана Рустам Минниханов и Дюков смотрели футбол вместе в отдельной ложе. Незадолго до начала матча стороны подписали специальное соглашение о сотрудничестве по развитию футбола в республике.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов забирает победу первого этапа спортивного рейтинга Татарстана за июль. Полновесные 25 баллов в его личную копилку и столько же получает Минспорт в командном зачете.

«КАМАЗ-мастер» и Кудерметова – на подиуме

Второе место в рейтинге достается казанской теннисистке Веронике Кудерметовой за победу в одном из самых статусных теннисных турниров – Уимблдоне. Понятно, что речь о парном разряде, но и это считается большой победой для спорта в Татарстане. Не случайно Рустам Минниханов встретился со спортсменкой, чтобы лично поздравить Веронику.

Второе место в рейтинге достается казанской теннисистке Веронике Кудерметовой за победу в одном из самых статусных теннисных турниров – Уимблдоне Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вероника Кудерметова в нашем зачете не будет представлять какую-либо команду. Теннис – это профессиональный спорт, в котором спортсмены зарабатывают за счет призовых и рекламы. Таким образом, одна из сильнейших спортсменок Татарстана не даст очков в копилку того же Минспорта или других команд.

Тройку сильнейших в июле замыкает руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Гоночные грузовики «КАМАЗа» забрали весь пьедестал по итогам международного ралли «Шелковый путь». Победу одержал экипаж Антона Шибалова. Отметим, что Николаев по итогам ралли дал эксклюзивное интервью «ТИ-Спорту», что так же добавило ему «вистов» при составлении рейтинга.

Тройку сильнейших в июле замыкает руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Гоночные грузовики «КАМАЗа» забрали весь пьедестал по итогам международного ралли «Шелковый путь» Фото: kamazmaster.ru

И в качестве приятного бонуса для «КАМАЗа» стоит напомнить, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе визита в Набережные Челны прокатился на грузовике «КАМАЗа».

Контракт Даку, успешный старт «Рубина» и долларовый миллионер Воронков

В шаге от подиума остановился форвард «Рубина» Мирлинд Даку, продление контракта которого стало главной трансферной новостью июля относительно команды Рашида Рахимова. Напомним, в прошлом сезоне с 15 голами он стал вторым бомбардиром всей РПЛ. В это межсезонье футболиста сватали в Санкт-Петербург, но после встречи Минниханова с Рахимовым «Рубин» перевернул ситуацию и заключил новый контракт со своей главной звездой из Албании до 2029 года.

«Рубин» был заметной фигурой на спортивной карте Татарстана в июле Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рубин» вообще был заметной фигурой на спортивной карте Татарстана в июле. Казанцы ударно стартовали в чемпионате, обыграв на выезде «Ахмат» (2:0) и добыв волевую ничью с самой богатой и обозленной неудачей прошлого сезона командой – питерским «Зенитом». Ничью, кстати, принес как раз гол все того же Даку. А Рашид Рахимов получает за свою работу пятое место в рейтинге.

Бывший лидер «Ак Барса» Дмитрий Воронков подписал контракт на два года с командой НХЛ «Коламбус Блю Джекет» на сумму в 8,35 млн долларов. Таким образом, Воронков заработает за сезон свыше 4 млн. Напомним, что Воронков сделал себе имя в «Ак Барсе», а в сезоне 2022/2023 дошел с казанским клубом до финала Кубка Гагарина. «Ворон» особенно сильно прибавил в мастерстве при Зинэтуле Билялетдинове, который поставил его в одно звено с Александром Радуловым. Воронков в нашем рейтинге представляет команду «Ак Барс», поскольку долгое время выступал за нее.

Станция метро, битва за гегемонию в регби, женский бокс и трансферы УНИКСа

«Рубин» очень ярко готовился к стартующему сезону. Команда встретилась с Рустамом Миннихановым, съездила в Нижнекамск на производство СИБУРа. Вишенка на торте – первое в истории Казанского метрополитена переименование станции. «Авиастроительная» на сезон 2025/2026 будет называться «Рубин Авиастроительная». За все эти активности свои первые баллы в личный зачет рейтинга получает президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

«Стрела-Ак Барс» победила (48:24) «Енисей-СТМ» в Казани и вышла в финал Кубка России по регби. Финальный поединок пройдет 7 сентября в Москве против «Локомотива». Битву с «Енисеем» можно считать скрытым финалом, поскольку именно эти клубы борются за звание гегемона российского регби. Новая победа Казани – очередной шаг в походе «Стрелы» за этим статусом. Это, а также эксклюзивное интервью «ТИ-Спорту», позволяет главному тренеру казанцев ДжейПи Нилу попасть в наш рейтинг.

«Стрела-Ак Барс» победила (48:24) «Енисей-СТМ» в Казани и вышла в финал Кубка России по регби Фото: strelarugby.ru

Баскетбольный УНИКС совершил первые трансферы в летнее межсезонье. Казанцы подписали контракты с 28-летним американским защитником Си Джей Брайсом, 24-летним американским центровым Маркусом Бингэмом, 31-летним атакующим защитником Денисом Захаровым. А также с 30-летним американским разыгрывающим Пэрисом Ли, который должен стать преемником Ненада Димитриевича, замены которому так и не нашлось в прошлом сезоне. Активность на трансферном рынке дает президенту УНИКСа Евгению Богачеву девятое место в рейтинге за июль.

Воспитанница татарстанской школы бокса, представительница ФСО «Динамо» по РТ Дарья Антипова стала победительницей чемпионата Европы. Впереди у Дарьи Всероссийский турнир «Олимпийские надежды» – это отборочный турнир на Кубок мира. Международные победы любого уровня представляют собой ценность в эпоху спортивных санкций против России. Дарья замыкает топ-10 и приносит первые очки ФСО «Динамо» по РТ.

«Рубин» обошел Минспорт РТ в командном зачете

В командном зачете футбольный клуб «Рубин» взял свое количеством номинаций. Представители «Рубина» не попали в топ-3 личного зачета, зато забрали три места в десятке лучших. По сумме баллов команда Рахимова на 3 очка обошла Минспорт республики.

Инфографика: © «Татар-информ»

Это первый этап рейтинга. Из топ-4 по статусу команд Татарстана сезон стартовал только у «Рубина», что нашло свое отражение в результатах месяца. «Ак Барс» пока скромно ведет себя на трансферном рынке и не балует инфоповодами, «Зенит-Казань», будучи гегемоном российского волейбола, никуда не торопится, лишь УНИКС проявил себя в июле более-менее активно. Со стартом сезонов в хоккее, волейболе и баскетболе представители этих видов спорта должны активнее включиться в борьбу.

Интерактив, или влияние болельщиков и читателей

Болельщики, читатели и все желающие смогут отслеживать этот процесс. И даже влиять на него. По итогам каждого месяца читатели «ТИ-Спорта» будут голосовать за представителей топ-5 в личном и командном зачете. Победитель голосования – персона и команда – получит дополнительно 10 баллов в общий зачет рейтинга. В году предусмотрено 12 этапов. Таким образом, на откуп читателей и болельщиков отдается по 120 очков в личный и командный зачет. Это серьезное влияние на итоговый результат.

Собственно, голосовать можно уже сегодня – по итогам июля. Это можно сделать на сайте «Татар-информа» или в телеграм-канале «ТИ-Спорта».

Здесь добавим, что по итогам всех 12 этапов будет запущено дополнительно итоговое голосование по 5 персон и команды из общего зачета по итогам всего исследования. Победители получат еще по 50 баллов, вторые места – 20 баллов, третьи – 10 баллов. Таким образом, интерактивность рейтинга «ТИ-Спорта» будет высокой.

Первый выпуск рейтинга вы читаете сегодня – по итогам июля. Почему мы приняли решение стартовать сейчас? Как известно, большинство чемпионатов, сезонов завершаются в мае. Но в июне происходят события, которые можно назвать следствием всего сезона. То есть увольнения, новые контракты, итоговые пресс-конференции и так далее. Поэтому июнь – последний месяц (12-й этап) нашего рейтинга. А начинается он с июля, поэтому итоги первого этапа (месяца) мы оцениваем в первых числах августа.

А судьи кто?

Помимо самого очевидного – спортивных результатов, мы будем оценивать громкие сделки на трансферном рынке, проведение крупных национальных и международных соревнований в республике. Возведение объектов спортивной инфраструктуры, выступление спортсменов с татарстанским прошлым на международной арене, как в случае с Дмитрием Воронковым на первом этапе.

Расставлять события, спортсменов и команды по местам будут журналисты «ТИ-Спорта» при участии наших постоянных экспертов. Ежемесячно наша редакция берет большие интервью у звезд спорта, тренеров и руководителей. Их мнение, безусловно, будет учитываться составителями рейтинга. Впрочем, и к журналистам «ТИ-Спорта» доверие есть. Об этом и говорят эксперты.

Владимир Алекно: «ТИ-Спорт» за короткое время стал узнаваемым явлением в спортивной журналистике не только Татарстана, но и России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бывший главный тренер сборной России и «Зенит-Казань» Владимир Алекно:

– Это действительно интересная система рейтинга по 12 этапам. Чем-то напоминает систему подсчета очков в чемпионате мира по автогонкам «Формула-1». Доверия такому рейтингу больше, чем когда просто из головы расставляют условный топ-50 раз в год. Ваш рейтинг будет прозрачный и понятный.

«ТИ-Спорт» за короткое время стал узнаваемым явлением в спортивной журналистике не только Татарстана, но и России. Читая федеральные СМИ, я часто вижу, что там ссылаются на наше ведущее издание республики. Выходит много ярких интервью. Ваши журналисты и со мной общались не раз. Всегда охотно иду на контакт с журналистами «ТИ-Спорта». Большие профессионалы, ничего не искажают. При этом задают острые вопросы, но все по делу. В общем, доверие к вам есть.

Марат Бариев: «Хорошо, что это «Татар-информ» проводит, поскольку агентство олицетворяет собой ответственность и объективность» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Депутат Госсовета РТ, бывший министр спорта РТ Марат Бариев:

– Такой рейтинг, конечно, интересен. Предусматривает конкуренцию и мотивацию для всех участников процесса – спортсменов, тренеров, руководителей клубов и спортивных организаций. В целом это может активизировать спортивную жизнь Татарстана. Давно такого не было в республике.

Хорошо, что это «Татар-информ» проводит, поскольку агентство олицетворяет собой ответственность и объективность. Значит, будет и доверие людей к результатам рейтинга. И, конечно же, есть доверие «ТИ-Спорту». Спортивная редакция много лет продуктивно работает и беспристрастно освещает спортивную повестку Татарстана.