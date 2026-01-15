«Зенит-Казань» - по-прежнему в лидерах: нагонят ли преследователи команду Вербова

В волейбольной Суперлиге особо не расслабишься. Команды первой тройки идут с минимальным отрывом друг от друга. Так что цена одной ошибки - равна поражению. С какими результатами в мужской волейбольной Суперлиге подошли лидеры чемпионата на старте 2026 года - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» – безоговорочный лидер Суперлиги

После непродолжительной новогодней паузы в волейбольной Суперлиге прошло два тура. Лидерам волейбольного чемпионата некогда было доедать салатики. Матчи 16 тура стартовали уже 4 января. Фавориты продолжили ожесточенную борьбу за трудовые очки, так что в турнирном отношении обошлось практически без изменений.

На верхней строчке Суперлиги по-прежнему коллектив Алексея Вербова. В двух последних встречах казанский «Зенит» уверенно справился с «Горьким» (3:0) и «Енисеем» (3:1). На втором месте поступательно идет «Локомотив». На счету новосибирцев не две самые блестящие, но победы над «Динамо-Уралом» (3:1) и МГТУ (3:2).

В топ-3 снова протиснулся «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда Владимира Алекно одержала победы в питерском дерби над «Динамо-ЛО» (3:0) и «Новой» (3:2). Замыкают первую пятерку Суперлиги московское «Динамо» и «Белогорье». Обе команды в последних встречах победили своих оппонентов с абсолютным преимуществом в трех сетах.

На сегодняшний день «Зенит-Казань» безоговорочный лидер и как бы не утверждали скептики, что механизм победы казанцев уже изучен – в реальности перебороть татарстанский коллектив, пожалуй, пока никому не по силам.

Фото: zenit-kazan.com

Татарстанская команда ведет юбилейную серию без поражений

Вчера «Зенит-Казань» провел уже четвертую и победную встречу в Новом году против «Новы» в рамках перенесенного 15 тура со счетом 3:1 (25:18, 14:25, 25:22, 25:17). В настоящий момент в чемпионате татарстанцы ведут беспроигрышную 10-матчевую серию. С момента поражения от «Локомотива» (1:3) 23 ноября 2025 года механизм Алексея Вербова пока не дает сбоя.

Первую победу в праздничные каникулы казанцы одержали над МГТУ (3:0). Во втором гостевом матче против «Горького» Алексей Вербов дал отдохнуть ряду игроков, так что татарстанская команда вышла во встрече не основным составом. Это не помешало коллективу из Казани с первых минут заработать преимущество перед командой с 11-й строчки. В целом победа в этом матче татарстанцам досталась легко.

«Результат немного неожиданный, скажем так, потому что здесь легко и просто не бывает, и именно счету на табло и результату я тоже удивлен. Мне казалось, что это будет посложнее», - отметил после матча Алексей Вербов.

В состав «Зенита-Казань» в роли связующего, наконец, вернулся Михаил Вышников. Он пропустил полтора месяца по причине травмы. Несмотря на длительную паузу по состоянию здоровья, Михаил провел первый матч с нижегородской командой на достойном уровне. Это после встречи отметил и сам Алексей Вербов.

«Михаил Вышников сегодня играл, да, потому что он долго где-то, чуть ли не полтора месяца, мучился со спиной, поэтому для него это практически дебют в этом сезоне. Я доволен, как он вышел. У него с нервами все в порядке. Никаких проблем не вызвала у него эта долгая пауза», - сказал тренер.

Противостояние против «Енисея» дома выдалось более трудовым. Казанцы обеспечили себе победу в трех из четырех партий. Наставник татарстанцев признал, что одмн из сетов гости все-таки забрали заслуженно. Также Вербов объяснил неожиданную замену Андрея Сурмачевского, который заметно отличился во встрече, набрав 10 очков. По словам наставника татарстанской команды, это было необходимо из–за резкой смены картинки игры. При этом после матча иных вопросов к доигровщику у Вербова не возникло.

Фото: lokovolley.com

«Локомотив» настиг снежный коллапс, но это не помешало им одержать две волевые победы на выезде

«Локомотив» как будто несколько снизил к себе требования. В двух последних встречах новосибирцам пришлось немного потрудиться. В гостевом матче с уфимским «Динамо-Уралом» у подопечных Пламена Константинова вначале все складывалось весьма удачно. Правда уже к концовке второй партии уфимцы начали слегка поддавливать своих оппонентов. В какой-то момент новосибирская команда потеряла концентрацию и стала чаще ошибаться, что и стало удачей для хозяев. Объяснить расхлябанность своей команды после встречи попытался наставник «Локомотива».

«После хорошего начала, у нас, как всегда в третьей партии начался спад концентрации. Пока с этим заболеванием мы не можем справиться. Позитив присутствует в том, что быстро возвращаемся в четвертую партию, но там и противник играет с другим настроем. За счет характера смогли забрать последнюю партию, потому что уфимская команда нашла свою игру и играла здорово», - заявил Константинов.

Но на этом приключения новосибирцев только начались. После матча в Уфе «Локомотив» стал жертвой снежного коллапса. Рейс на котором Пламен Константинов и его команда должны были лететь в Москву на встречу с МГТУ был отменен. В результате чего железнодорожники добирались до точки Б с пересадками. Для этого им даже пришлось прибегнуть к помощи своих земляков из ХК «Сибирь», которые летели чартером в Череповец, откуда были рейсы до Москвы. Так что «Локомотив» прибыл в столицу в день игры.

Понятное дело, что настрой после таких злоключений был не самый работоспособный. Новосибирцы с трудом обыграли МГТУ. Матч между соперниками растянулся до пяти партий. Зато после матча Константинов по достоинству оценил значимость и трудоемкость этой победы.

«Самое важное было взять победу, несмотря на то, с каким результатом. После нашей поездки из Уфы сюда я очень рад, что команда все-таки сумела выиграть эту игру, хотя было видно, что им очень тяжело было играть», - отметил Константинов.

Фото: vczenit.ru

Подопечным Алекно по силам закрепиться в тройке?

Команда Владимира Алекно вернула себе третью строчку после двух побед к ряду. В ленинградском дерби против «Динамо-ЛО» «зенитовцы» победили очень уверенно. И даже наставник бело-голубых записал этот матч в себе в актив.

«Есть манера проигрыша, а есть манера победы. Сегодняшняя манера победы дорого стоила: даже при счете 3:0 был выполнен каждый элемент качественно. Качественно принимали, подавали, блокировали, нападали, смотрели друг на друга. Все было выполнено на том уровне, которого я от них ждал», – сказал Владимир Алекно.

А вот встреча с «Новой» выдалась не такой простой и легкой. Пять партий потребовалось подопечным Владимира Алекно, чтобы одолеть своего оппонента. По началу встреча складывалась в пользу «Зенита». Однако по ходу третьей и четвертой партий «динамовцы» немного пошатнули веру своих соперников в себя.

«То, что произошло во второй половине матча. — результат двух партий, какой-то уверенной игры. Это закон в волейболе, так часто бывает: делается психологический шаг назад, а там – три вперёд. А за этим уже идут больше технические ошибки», – заключил наставник петербуржцев после матча.

В настоящий момент – третья строчка вполне заслуженная для питерского «Зенита». Выше своей головы команде Алекно пока не прыгнуть. Если петербуржцы продолжат выступления в чемпионате в схожем ключе, им вполне по силам закрепиться в тройке лидеров, а это уже кое–какие сподвижки под предводительством Алекно, по сравнению с прошлым сезоном. Пока основной конкурент «Зенита» по таблице – это «Динамо».