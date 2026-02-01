«С ЦСКА всегда одна и та же история». Почему УНИКС отдал «свой» матч в Москве

Практически идеальной выдал первую половину матча за лидерство в лиге УНИКС против ЦСКА, и такую же, но с обратным знаком, – вторую. Казанцы не нашли, что ответить на повышенную агрессию армейцев в своем усеченном составе, а противоядие против магии Тримбла не удалось найти и за три года. Почему УНИКС отдал «свой» матч – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: cskabasket.ru

УНИКС не сумел зацепиться за лидерство. ЦСКА по классике уходит в отрыв

К матчу недели, который во всех спортивных СМИ единогласно нарекли матчем за лидерство, оба коллектива подходили практически в идентичном состоянии. В отличие от прошлых чемпионатов ни о каком явном преимуществе армейцев на этот раз речи не было. Единственное, за счет чего ЦСКА шел выше казанцев, – это одна победа в запасе при большем количестве проведенных игр. Зато у соперников было по два поражения, причем по одному из них они нанесли друг другу.

Поэтому перед командой Велимира Перасовича была классическая развилка: либо обыграть красно-синих и самим вырваться в лидеры, либо отпустить главного конкурента в таблице, которого за остаток сезона уже вряд ли нагонишь. Московский клуб выдал впечатляющую серию из 13 побед подряд, не зная поражений на протяжении двух с половиной месяцев. Особую опасность представляла задняя линия хозяев в лице американских защитников Мело Тримбла и Каспера Уэйра, которые находятся в превосходной форме и регулярно обновляют личные рекорды результативности.

Именно эта связка из года в год доставляет главные проблемы УНИКСу, набирая двузначные показатели личной статистики. Так случилось и на этот раз – эта пара в конечном счете буквально «сожрала» гостей. Предыдущее поражение от ЦСКА показало, что для успеха казанцам необходимо минимизировать количество ошибок и существенно поднять процент попаданий из-за дуги, который подвел их в той игре на столичном «Мегаспорте».

Фото: uniks.ru

Однако, как показала сегодняшняя встреча, точных трехочковых хватило ровно на половину матча, а ошибки у игроков полились как из рога изобилия после перерыва. Это произошло, как только армейцы взвинтили темп, стали действовать агрессивнее и наглее под кольцом. В конечном счете ограниченная ротация Перасовича в восемь игроков не позволила казанцам провести весь матч на том уровне, на котором команда идеально действовала первые 20 минут. Не хватило двух легионеров, да и в целом свежести. Уже после игры на это указал и сам наставник УНИКСа.

«Очевидно, что нужны игроки задней линии, способные разбивать такой прессинг. Сегодня нам этого не хватало. Мы атаковали с дистанции десяти метров, нашим «большим» приходилось выходить далеко и совершать неподготовленные броски. Чтобы побеждать, нужны люди, способные справиться с такой агрессией», – признал Перасович.

В итоге классическая развилка разрешилась по классике: ЦСКА уходит в безоговорочные лидеры Единой лиги.

Гости провели идеальную первую половину, но посыпались после перерыва

А ведь поначалу все для УНИКСа складывалось даже слишком хорошо, хотя никак не покидало ощущение, что здесь скрыт какой-то подвох.

На первой минуте встречи у ЦСКА залетело почти всё. У гостей же на самом старте настройки сначала не пошли. Уже при счете 4:0 Михаил Беленицкий наконец «снял паутинку», попав из-за дуги, а следом добавил Кулагин. Тут-то и настало время казанцев доминировать. После первой четверти «зеленые» чувствовали себя уверенно – 18:24. У гостей было семь попаданий из восьми двухочковых попыток при 50-процентной реализации «трешек».

После первого малого перерыва преимущество татарстанского клуба только росло, и после дальнего попадания Кулагина (22:36) Андреас Пистиолис сжег второй тайм-аут. Показалось, что он дал результат – Тримбл и Уэйр выправили ситуацию, но Беленицкий продолжил терзать кольцо соперника – 31:45.

Фото: unics.ru

Перед большим перерывом армейцы стали строже в обороне, а судейские свистки отчего-то вдруг стали звучать чаще в пользу москвичей, что помогло им немного приблизиться – 37:50. По окончании матча Велимир Перасович обратит внимание на то, что судьи не замечали повышенную жесткость в действиях хозяев. «Многое зависит от критериев судейства. Если арбитры позволяют ЦСКА играть с такой жесткостью, то всем становится трудно. Если бы такие фолы фиксировались при контактах на середине площадки, было бы легче», – сказал журналистам хорватский специалист.

Даже после большого перерыва прилетело две «трешки» от Джалена Рейнольдса – 40:56. Казалось, все под контролем, но с этого момента игра перевернулась: армейцы прибавили в борьбе под кольцом, а Тримбл на кураже сократил отставание до десяти очков – 50:60. Игра «зеленых» упростилась, Рейнольдс стал сбиваться на индивидуальные проходы, что привело к перехвату инициативы москвичами. Глупые потери казанцев и попадания Семена Антонова и Тримбла сточили преимущество УНИКСа до 65:70 перед решающей четвертью.

В один момент Рейнольдс в попытке перевести мяч запустил его буквально на трибуны. После эффектных атак Тримбла счет почти сравнялся – 69:70. «Мы провели очень хорошую первую половину, а также удачно вошли в третью четверть, – рассуждал после игры Перасович. – Однако в третьем отрезке стало совершенно очевидно, что ЦСКА стал играть гораздо жестче, на грани фола. Мы не смогли на это ответить. В итоге у нас четыре игрока закончили матч с пятью фолами. Соперник играл в десять раз жестче нас. Они пробили 34 штрафных броска, а мы – 21».

Фото: cskabasket.ru

Тайм-ауты Перасовича не помогали, мяч просто не желал заходить в кольцо, а Беленицкий покинул паркет из-за пятого фола. За 4:30 до конца армейцы вышли вперед, а следом Тримбл набрал свое тридцатое очко – 76:73. Перасович снова взял тайм-аут, попросив исключить stupid fouls (глупые фолы, – прим. Т-и), после чего казанцы набрали очки, но этого было мало. Мяч по-прежнему не шел в кольцо при бросках из-за дуги. Целых три раза казанские баскетболисты бросили в одной атаке за 24 секунды до конца – именно трехочковый позволял сравнять счет (81:78), но мяч каждый раз предательски отскакивал от дужки. ЦСКА спокойно довел игру до победы – 84:80.

Перасович не нашел противоядие для «магии» Тримбла, а Пистиолис смог укротить Рейнольдса

Нужно признать, что в этом поединке ЦСКА выиграл не только за счет агрессии или судейского фактора. Пистиолису удалось в итоге укротить казанского лидера Рейнольдса, в то время как Перасович вновь ничего не смог поделать с Тримблом. Причем эта тенденция продолжается вот уже третий сезон.

Джален был «в огне» ровно половину игры, в то время как лидер москвичей действовал на своем уровне на протяжении всего матча. Мело продолжал лезть под кольцо, даже когда у остальной команды не получалось ничего. Рейнольдс же расклеился вместе с партнерами под натиском армейцев. По итогам матча у него 21 очко, 2 передачи и 6 подборов. У Тримбла же набрались сумасшедшие 34 очка, 3 передачи и 5 перехватов. В конечном счете в битве лидеров эффективнее оказался армейский защитник.

Фото: unics.ru

А вот у новичка УНИКСа Тайрона Брюэра игра не пошла с самого начала. За всю первую половину игры он набрал всего 2 очка. Судя по всему, форвард растратил все эмоции и силы в матче с «Нижним Новгородом», где он наколотил 30 очков. Сегодня же американец оказался обычным статистом. Возможно, именно игрока на подмоге, каким был для Тримбла Уэйр, и не хватило Рейнольдсу, чтобы не скатиться в нервозные передачи за линию.