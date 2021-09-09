«По России нас – 530 «звездочников»»: в Казани арестовывают лидеров Finiko

В Казани создается прецедент – один за другим суд арестовывает «звездочников» Finiko. Отвечать перед законом будут не только организаторы, но и зазывалы. Сегодня в СИЗО отправились еще два лидера компании – суд не разжалобили ни диагнозы, ни потеря самими «звездочницами» баснословных сумм.

Вахитовский суд арестовывал ещё двух «звездочниц» Finiko

Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Суд со «звездами»

Дело Finiko на этой неделе получило новый оборот. Два дня назад в СИЗО до 28 сентября отправился вице-президент компании Ильгиз Шакиров, а уже сегодня Вахитовский суд арестовывал ещё двух «звездочниц» – Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву.

До 28 сентября в СИЗО отправился вице-президент компании Ильгиз Шакиров Фото: © Гузель Хусаинова / ИА «Татар-информ»

Еще перед началом процесса адвокат Нуриевой Мидхат Курманов поделился с журналистами подробностями дела. Он попытался сделать акцент на том, что Нуриева должна проходить по делу скорее как пострадавшая, а не как обвиняемая.

«Она сама потеряла 643 тысячи долларов – продала дом, машину, участок. Мы написали два заявления на имя Доронина: одно подали 8 августа, второе – в этот понедельник», – рассказал новые подробности

Защитник рассказал, что между Нуриевой и двумя свидетелями была проведена очная ставка. Одна из них заявила, что женщина обещала ей помочь с выводом денег в течение четырех месяцев. За два месяца она действительно получила 680 тысяч рублей, при этом вложив в Finiko 1,6 млн рублей.

В Казани создается прецедент – один за другим суд арестовывает «звездочников» Finiko Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

«У нее спрашивали, в чем виновата Нуриева. Женщина отвечала, что та заявила ей, что Finiko будет существовать 25 лет», – сетовал адвокат.

Курманов добавил, что его подзащитная всего лишь оставила свой айди адрес в Интернете – по нему могли регистрироваться новые вкладчики. Он уверен, что 90% прошедших по ссылке Нуриева даже не знает.

Обман на четверть миллиарда рублей

Разговор с адвокатом перервали судебные приставы, которые провели по коридору Дину Габдуллину. Журналисты принялись задавать ей вопросы о дальнейшей судьбе вкладчиков, однако она не проронила ни слова.

Суду девушка заявила, что в июне вышла замуж, но паспорт сменить еще не успела. Несмотря на это, на протяжение всего заседания судья обращалась к ней по двойной фамилии – Ахметзянова-Габдуллина.

По версии следствия, Дина Габдуллина вместе с организаторами финансовой организации обманула не менее 80 человек на сумму более 250 млн рублей Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Следом адвокат обвиняемой Зуфар Хусаинов ходатайствовал об удалении СМИ с процесса. Он объяснил, что во время суда будут оглашаться медицинские показания его подзащитной, а также ее сына. Судья поняла сторону защиты и попросила журналистов на время выйти из зала.

Во время оглашения постановления стало ясно, что следователь будет просить заключить Габдуллину в СИЗО на два месяца. Обвинение было примерно тем же, что предъявляли два дня назад вице-президенту Finiko Ильгизу Шакирову.

По версии следствия, Габдуллина вместе с организаторами финансовой организации – Кириллом Дорониным, Зыгмунтом Зыгмунтовичем, Маратом и Эдвардом Сабировами – обманула не менее 80 человек на сумму более 250 млн рублей.

Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения и просил отправить «звездочницу» под домашний арест. Однако суд встал на сторону гособвинения – ее отправили в СИЗО до 7 ноября.

«Это лишь игра, гарантий нет»

Спустя полчаса в зал суда завели еще одну «звездочницу» Finiko Лилию Нуриеву. В отличие от Габдуллиной женщина пытался скрыть лицо от камер, комментарии журналистам она также не давала.

Сначала Нуриева коротко рассказала о себе суду – родилась в Башкортостане, воспитывает двоих маленьких детей и нигде не работает. Камеры заметно смущали «звездочницу», поэтому ее защитник ходатайствовал о запрете фото- и видеосъемки. Суд попросил фотографов и операторов выйти из зала суда.

Лилия Нуриева заявила суду, что искренне верила в идею Finiko Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Следователь огласил обвинение в мошенничестве, которое практически слово в слово повторяло обвинительное заключение Габдуллиной. Курманов настаивал, Нуриева в этом деле скорее является пострадавший нежели обвиняемой. После этого слово взяла сама девушка. Она заявила суду, что искренне верила в идею Finiko.

«Я признаю то, что была не права, что распространяла информацию в Инстаграме. Я верила в экономическую модель компании. Есть вышестоящие люди, которые проводили зумы и обучали нас. Если бы я не верила в эту компанию, я бы не продала все свое имущество. Позвольте мне быть на домашнем аресте и приходить на допросы. Я готова помогать следствию, я готова помочь раскрыть дело», – обратилась Нуриева к суду.

«Звездочница» заявила, что некие люди уже после краха Finiko предлагали ей вернуть вложенные деньги. По ее словам, у нее сохранилась аудиозапись этого разговора, и она готова передать ее следствию. Кроме того, Нуриева также акцентировала внимание на том, что она потеряла 643 тысячи долларов, вложив их в компанию.

«Моя главная фраза в соцсетях всегда была та, которую говорил Кирилл Доронин. Гарантий нет, в договоре указано слово “игра”, которая не дает юридическую гарантию. Я просто показывала в соцсетях свои результаты», – продолжала «звездочница».

Слова своей подзащитной затем поддержал адвокат. Он отметил, что в предъявленном обвинении нет ни слова, доказывающего причастность к хищению денег. Чтобы доказать это, он попросил судью озвучить протокол очной ставки между Нуриевой и одной из пострадавших.

Из него следовало, что одна из пострадавших подтверждала, что не передавала деньги лично Нуриевой. Однако женщина указывала и на то, что лидер Finiko консультировала ее по поводу работы компании и не акцентировал внимание на рисках. Сама Нуриева пыталась убедить суд, что с одной из пострадавших у нее был конфликт, поэтому та ее оклеветала.

«Я не понимаю, как Нуриева может скрыться от следствия и суда. Пока расследование шло, она могла бы давно уехать в Кипр или Турцию. Но она же не уехала! Куда она уедет, у нее тут двое маленьких детей и мать. Поэтому мы просим избрать ей домашний арест», – настаивал адвокат.

Как только судья удалилась в совещательную комнату Нуриева поделилась, что по России насчитывается 530 «звездочников». На что адвокат с долей скептицизма спросил, неужели полицейские будут сажать каждого.

Судье понадобилось около получаса для того, чтобы вынести вердикт. Ближайшие два месяца Нуриева проведет в СИЗО.

О том, что понести ответственность придется не только организаторам Finiko, но «звездочникам» стало известно после ареста Кирилла Доронина Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Доронин и его команда

О том, что понести ответственность придется не только организаторам Finiko, но «звездочникам» стало известно после ареста Кирилла Доронина. Однако до последнего оставалось не ясным, к кому именно придут полицейские. О первом задержанном стало известно на этой неделе - им оказался вице-президент компании и личный помощник ее организаторов Ильгиз Шакиров. Его обвинили по той же статье, что идейного лидера «финикийцев» Кирилла Доронина – мошенничество в особо крупном размере. На суде Шакиров настаивал на том, что не понимает, в чем, собсвенно, его обвиняют. Он настаивал – на допросы приходил исправно и мысли скрываться от правосудия его не посещали. Более того, контакт с организаторами Finiko он сейчас не поддерживает. Однако обвиняемый так и не смог убедить суд в своей невиновности - его отправили в СИЗО до 28 сентября.

До этого же дня за решеткой остается Кирилл Доронин. Его партнеры – Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы – заочно арестованы и объявлены в федеральной розыск. Сооснователи финансовой организации должны быть взяты под стражу либо с момента задержания, либо пересечения границы с РФ.