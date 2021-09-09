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Ру Тат
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9 сентября 2021  15:49
Гузель Хусаинова

В Казани суд арестовал одного из лидеров Finiko Дину Габдуллину

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В Казани суд арестовал одного из лидеров Finiko Дину Габдуллину

Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО одного из лидеров Finiko Дину Габдуллину. На нее было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, она занималась привлечением новых вкладчиков. 

Сегодня следователь ходатайствовал об аресте «звездочницы» на два месяца до 7 ноября. Его поддержал прокурор. Адвокат Габдуллиной настаивал на домашнем аресте.

Суд встал на сторону гособвинения и отправил женщину в СИЗО на 2 месяца.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани задержаны два лидера Finiko. Сегодня суд избирает им меру пресечения.

 

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