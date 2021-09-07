Суд отправил в СИЗО вице-президента Finiko

Вахитовский суд Казани арестовал вице-президента Finiko Ильгиза Шакирова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В зал суда мужчину завели под конвоем, своего лица он не скрывал. Однако журналистов долго не впускали – ссылались на то, что судья изучает материалы об дела. Спустя полчаса в зал суда смогла зайти только часть представителей СМИ, остальным пришлось дожидаться решения в коридоре. Судья объяснила свое решение тем, что в зале не будут соблюдаться антиковидные меры.



Фото: © Гузель Хусаинова

Адвокат Шакирова просил суд перенести процесс об избрании меры пресечения. Он парировал тем, что они не успели собрать необходимые документы. Однако судья решила продолжить процесс.

По версии следствия, Шакиров был личным помощником организаторов компании. Он был ответственен за прием криптовалюты и привлечении новых вкладчиков.



Фото: © Гузель Хусаинова

«Шакиров обвиняется в опасном преступлении и может скрыться от следствия. Не установлены и не задержаны другие участники, поэтому он может сообщить о ходе расследования остальным. Просим заключить его под стражу до 28 сентября», – коротко заявил следователь.

Сам Шакиров выступил против ходатайства. Он сообщил суду, что у него на иждивении находятся двое престарелых родителей и он не хотел бы оставлять их. Бизнесмен настаивал, вчера на допрос к следователю пришел сам и не совсем понимает суть предъявляемого обвинения.



Фото: © Гузель Хусаинова

«Я с партнерами сейчас никак не контактирую. Плюс у меня огромное количество благодарностей, в том числе за этот год. Я работаю не только в компании, по которой мне инкриминируется преступление, но и в других. Среди них также есть благотворительные фонды», – сообщил суду Шакиров.



Фото: © Гузель Хусаинова

Адвокат задержанного парировал тем, что в предъявленном обвинении много нестыковок. Он настаивал, в протоколах допроса Доронина, Сабировых и Зыгмунтовича ни разу не упоминается его подзащитный. Более того, нет имени Шакирова и в протоколах допроса пострадавших.

«Фамилия Шакирова появляется только во время допроса одного из свидетелей. Далее с ее слов, она не знает Шакирова – у нее сложилось впечатление, что он причастен к Finiko, на основе видео в интернете. Деньги он у нее не забирал, кого привлек в компанию, не знает», – обратился к суду адвокат.

Адвокат просил суд отправить Шакирова под домашний арест.

Так или иначе, судья встала на сторону обвинения. До 28 сентября Шакиров проведет в СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани по делу о мошенничестве арестован один из организаторов Finiko Кирилл Доронин. Сегодня стало известно, что задержан один из лидеров финансовой организации, привлекший в нее более 100 тысяч вкладчиков.