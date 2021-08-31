Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Вахитовский суд Казани заочно арестовал трех сооснователей Finiko – Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство о заочном аресте поступило от ГСУ МВД Татарстана. В прошлую пятницу суд удовлетворил ходатайство следователя. Сооснователи финансовой организации должны быть взяты под стражу либо с момента задержания, либо пересечения границы с РФ. Сейчас бизнесмены объявлены в международный розыск.

Напомним, Вахитовский суд отправил под стражу одного из руководителей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина по делу о мошенничестве. Бизнесмен пытался обжаловать решение суда в Верховном суде РТ, однако судья решил оставить его в СИЗО. Под стражей он остается до 28 сентября.