Адвокат лидера Finiko: Она сама потеряла 643 тысячи долларов

«Звездочница» Finiko Лилия Нуриева потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в компанию. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал адвокат Мидхат Курманов, который будет представлять ее интересы в суде.

По его словам, девушка продала свой дом, участок и автомобиль. Полученные деньги она вложила в финансовую организацию. Более того, 8 августа она сама подала заявление в полицию на Кирилла Доронина, а 6 сентября вновь обратилась к полицейским за помощью с тем же вопросом.

«Нуриева просто оставила айди-адрес, по которому можно было вложиться в Finiko. 90% из тех, кто по этому адресу зашел, она не знает. Они сами говорят, что видели Нуриеву только на видео в Интернете», – поделился подробностями дела адвокат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани задержали вице-президента Finiko Ильгиза Шакирова, который привлек в компанию более ста тысяч вкладчиков. Суд отправил его в СИЗО до 28 сентября.

В эти минуты в суде рассматривают ходатайство следствия об избрании меры пресечения «звездочнице» Finiko Дине Габдуллиной. После нее решение суда выслушает и Лилия Нуриева.