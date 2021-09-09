Вахитовский суд отправил в СИЗО «звездочницу» Finiko Лилию Нуриеву

В Казани арестовали еще одну из лидеров Finiko Лилию Нуриеву. Также как и двум другим «звездочникам» организации – Ильгизу Шакирову и Дине Габдуллиной – ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователь просил суд отправить Нуриеву в СИЗО до 7 ноября. Отметим, до этого времени под арестом также будет находиться арестованная сегодня Дина Габдуллина. Кирилл Доронин и Ильгиз Шакиров пока отправлены в СИЗО до 28 сентября.

Адвокат просил суд избрать своей подзащитной более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Суд посчитал доводы следствия обоснованными и отправил Нуриеву в СИЗО до 28 сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани арестован вице-президент Finiko Ильгиз Шакиров. Сегодня суд также отправил под стражу одного из лидеров компании Дину Габдуллину.