«Это безобразие, когда дикие собаки нападают на людей»: Раис РТ о трагедии в Васильево

Сегодня на совещании в Доме правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов начал с темы вчерашней трагедии в поселке Васильево, где стая собак напала на 9-летнюю девочку.

«Девочка находится в очень тяжелом состоянии. Это очередной сигнал о том, что каждая собака должна иметь хозяина; если нет хозяина, то собака должна быть в приюте. Представьте, у 9-летней девочки уже есть увечья — это трагедия. Представьте состояние родителей, соседей. Все задаются вопросом, как своего ребенка можно спокойно отпускать на улицу», — заявил Минниханов.

Раис Татарстана рассказал, что, по информации следственных органов, на девочку напало до десяти собак. В настоящее время проводится проверка.

Глава республики обратился к руководителю Зеленодольского района Михаилу Афанасьеву, подчеркнув, что вопрос прежде всего касается безопасности людей.

«Вы представляете состояние родных девочки? Состояние окружающих, кто живет в поселке? Эту тему необходимо держать на контроле. Я ничего плохого про животных сказать не хочу, но это безобразие, когда бездомные собаки на людей нападают. Они у вас размножались, а вы никаких мер не предпринимали. Когда на детей нападают собаки, кто для вас важнее — собаки или дети?» — отметил он.

Минниханов добавил, что для решения проблемы бездомных животных необходим системный подход.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером на остановке «Молодежный» на въезде в поселок. Ребенка с различными травмами доставили в больницу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.