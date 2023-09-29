«Псов нужно кормить, но денег не дают»: собачий приют подал в суд на власти Зеленодольска

Директор фонда «Кот и Пёс» подал в арбитражный суд на администрацию Зеленодольского района

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Пожизненно содержатся на казенных щах

Директор фонда «Кот и Пёс» подал в арбитражный суд на администрацию Зеленодольского района. В иске он требует более трех с половиной миллионов рублей. Эти деньги, как объяснил «Татар-информу» Альберт Галиев, он не получил по госконтракту о содержании бездомных собак.

Тех псов, которые когда-то проявили агрессию и теперь по закону должны пожизненно содержаться в приюте.

Фонд «Кот и Пёс» содержит приют для бездомных собак и кошек под Зеленодольском. Это единственный в Татарстане частный приют, который взялся за выполнение программы ОСВВ – отлова дворняг, их содержания, вакцинации и возвращения в прежние места обитания.

«У нас уже три года живет пес по кличке Боб. Он покусал мальчика в Осиново. Сейчас животное ведет себя спокойно, дает себя погладить и почесать за ушком. Но выпускать обратно на улицу его мы не имеем права, при этом за его содержание никто не платит. Мы – благотворительная организация, существуем за счет пожертвований, поэтому нести эту миссию, которое возложило на нас государство, мы не в силах. Сейчас в приюте содержится 104 собаки, оплачивают содержание только 30 из них», – рассказал Альберт Галиев.

Траты приюта – это не только питание животных, но и лечение, строительство вольеров и будок, благоустройство и обслуживание территории, отметил директор фонда.

Траты приюта – это не только питание животных, но и лечение, строительство вольеров и будок, благоустройство и обслуживание территории Фото: vk.com/catndogme

«Закон обладает формальной определенностью. В нашем случае форма закона – контракт. Свобода контракта соблюдена: аукцион проведен, контракт подписан, стороны приняли обязательства. Самая затратная статья расходов на содержание агрессивных собак играет особую роль в контрактной деятельности по регулированию численности безнадзорных животных, цель которой – безопасность неопределенного количества людей. Фонд «Кот и Пёс» выступает в интересах жителей Зеленодольского района, где каждый напрямую или косвенно связан с проблемой безнадзорных животных. Существующая система работы с безнадзорными животными не идеальна, поэтому любые перебои, в том числе нарушение финансовых условий контракта, отражаются на дальнейшей работе и конечном результате. Государственных приютов для животных в Татарстане не построили, и, как следствие, вся нагрузка ложится на исполнителя контракта, на приют “Кот и Пёс”. Ответчик передавал и передает в работу истцу все поступающие обращения на отлов агрессивных животных, но при этом уклоняются от контрактных обязательств по оплате содержания “муниципальных” животных в приюте», – указано в иске Галиева.

«Я тоже могу не выполнять обязательства и выпустить этих агрессивных собак на улицу»

Как говорит директор фонда, оплата не поступает с 2022 года. Отсюда и такой долг. Но те самые агрессивные дворняги живут там с 2020 года, как раз тогда «Кот и Пёс» заключил контракт по программе ОСВВ.

«Я не знаю, что мне делать дальше. Если одна сторона не выполняет свои обязательства по контракту, то я могу тоже не выполнять свои и выпустить этих агрессивных собак на улицу. Но что тогда будет? По району будут бродить агрессивные псы. Это же все безопасность людей, детей! Так почему же так халатно к этому относится администрация района и так ответственно обычная благотворительная организация? Со мной работает всего два человека – Максим и Оксана», – возмущается Альберт Галиев.

«Я не знаю, что мне делать дальше. Если одна сторона не выполняет свои обязательства по контракту, то я могу тоже не выполнять свои и выпустить этих агрессивных собак на улицу! Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Получается, что безопасность жителей района в руках всего трех человек. Альберт, Максим и Оксана – это те, кто сегодня спасает людей от агрессии бездомных собак.

Судебное разбирательство стартовало сегодня в Арбитражном суде Республики Татарстан. На процесс пришли представители Кабинета Министров РТ, администрации Зеленодольского района РТ и Департамента жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского района РТ.

Выступая в суде, Галиев напомнил, что в еще в 2020 году в силу вступил закон об ответственном обращении с животными, в котором указано, что обращение с животными должно быть гуманным. То есть просто усыпить их нельзя, но и содержать нужно в «человеческих» условиях.

«Субъектам РФ передали полномочия, но не материальную базу – государственных приютов и служб отлова нет. Стратегия истца – не осуждение сложившейся ситуации, а попытка реализовать идею закона. Приют работает, контракты исполняем. Полученный опыт вскрыл недостатки контрактной деятельности. Это методология формирования бюджета, устаревшие тарифы, проблемы с оплатой. Финансовые сложности отталкивают заинтересованных исполнителей и привлекают недобросовестных, чье качество работы вызывает негодование граждан, но игнорируется надзорными органами по причине отсутствия альтернативы», – заявил Альберт Галиев.

Галиев отметил, что к его работе у администрации района не возникало претензий, никогда не жаловались и местные жители.

«Истец не уклоняется от обязательств и своими силами обеспечивает содержание “муниципальных” животных в приюте: их питание, лечение, строительство вольеров. Несмотря на все сигналы о проблемах и предложения скорректировать деятельность по обращению с животными, система не готова к переменам. И даже в нашем конкретном случае, где отношения истца и ответчика обусловлены контрактными обязательствами, ответчик создавал объем работы истцу, но уклонялся от оплаты оказанных услуг», – продолжил он.

Директор фонда добавил, что в Казани услуги приютов оплачивают в полном объеме Фото: vk.com/catndogme

«Бюджет формируется исходя из показателей прошлого года»

Директор фонда добавил, что в Казани услуги приютов оплачивают в полном объеме. И это при том, что жители жалуются и на агрессивных животных на улицах, и видят, как собаки с бирками на ушах, которые должны быть стерилизованы, бегают с потомством.

«Уважаемый суд! Наш иск про нарушения ответчиком контрактных обязательств, что влияет на безопасность жителей и гостей Зеленодольского района. Просим Вас рассудить спор с ответчиком по накопившейся задолженности в размере двух миллионов 620 тысяч рублей. И задолженность ежемесячно увеличивается на 240 000 рублей», – заключил он.

Представители администрации Зеленодольского района РТ заявили, что никакого долга перед приютом у них нет, а в том, что финансирование в нужном объеме не поступило, виновата система распределения бюджета республики.

Со слов сотрудников исполкома, бюджет формируется исходя из показателей прошлого года. Так, в 2021 году в приюте содержалось 37 собак – такую же сумму и выделили на их содержание в 2023 году.

«На следующий год у нас была цифра 118 особей. Получается, что в августе этого года был утвержден бюджет на содержание 118 особей» Фото: vk.com/catndogme

«А кто собак должен кормить?»

«На следующий год у нас была цифра 118 особей. Получается, что в августе этого года был утвержден бюджет на содержание 118 особей. Эти средства поступят в виде субвенций к нам на оплату содержания этих особей в 2024 году. По факту происходит задержка в один год. Здесь мы не можем поменять ситуацию, мы действуем в рамках закона. Истец предлагает оплатить нам сегодня то, что будет заложено в бюджет завтра», – объяснил сотрудник департамента ЖКХ.

«А кто собак должен кормить?» – не удержался судья.

«Понимаю, но мы не можем нарушать закон», – ответил представитель ответчика.

Другой представитель ответчика предложил суду признать пропуск исковых сроков, так как некоторые собаки, которые сейчас нуждаются в пропитании, были выловлены еще в 2020 году. Однако суд во внимание это не принял.

Слово также предоставили представителю Кабинета Министров РТ. Он объяснил, что, согласно закону, полномочия по финансированию приютов для животных возложены на исполкомы.

«В этом же законе есть отсылка на то, что субвенции органам самоуправления даются из определенного расчета. Органы местного самоуправления до 15 января должны подавать отчеты о животных, оставленных в приюте, и на основании этой информации составляют бюджет на следующий год», – заявил сотрудник Кабмина РТ.

Так или иначе, но точка в этом деле сегодня не поставлена. Следующий процесс назначен на конец октября.