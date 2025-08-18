Эти собаки не могли так поступить: в Казани судят хозяина базы, где псы загрызли женщину

В Советском суде Казани стартовал суд над владельцем производственной базы в Самосырово 77-летним Иосифом Лифшицем. В суде он заявил, что напали на женщину и убили ее не те собаки, которых кормили, а те, «что из леса». Муж погибшей рассказал, как они с дочкой искали пропавшую жену и маму. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Лифшиц был обязан соблюдать требования к содержанию домашних животных»

Сегодня Советский суд Казани приступил к рассмотрению дела директора ООО «Буревестник» Иосифа Лифшица. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности – следствие уверено, что именно по его вине бродячие собаки загрызли женщину.

Лифшиц рассказал суду, что ему 77 лет, он возглавляет фирму. Живет один, так как супруга умерла, инвалидности у него нет, но «букет болезней имеется». На процесс сегодня пришли муж и сестра погибшей женщины – они двое и ее мать проходят по делу как пострадавшие. Мама погибшей не смогла сегодня прийти на процесс, поскольку чувствует себя плохо.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Содержал принадлежащих ему домашних животных – собак. Данные собаки вели себя агрессивно, представляли опасность для граждан, о чем было достоверно известно Лифшицу. Лифшиц был обязан соблюдать требования к содержанию домашних животных по закону об ответственном обращении с животными, согласно которому выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц», – сказала помощница прокурора Советского района Лилия Суркова.

Прокурор подчеркнула, что выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается. За исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу.

«Вопреки требованиям, содержал своих домашних животных на территории производственной базы, собаки могли самовольно и беспрепятственно покидать эту территорию для выгула без надзора. Лифшиц, не предвидя возможности причинения смерти человека в результате нападения принадлежащих ему собак, не принял должных мер по обеспечению безопасности граждан и предотвращению причинений вреда жизни и здоровья», – дополнила она.

По версии следствия, 17 собак вышли в тот день с территории производственной базы, примерно в 60 метрах напали на Жанну Хусаинову и загрызли ее до смерти. Она скончалась от множества рваных ран и укусов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Собаки, которых мы кормили, не могли совершить такое с человеком, хоть и были безнадзорными»

Иосиф Лифшиц заявил в суде, что обвинение ему понятно, однако никакой вины он за собой не чувствует.

«Сначала я хотел бы искренне выразить слова соболезнования семье погибшей. Я искренне сожалею о случившейся

ужасной трагедии, и, надеюсь, суд всесторонне и объективно разберется в случившемся. Хочу утвердительно заявить, что винить меня в смерти Хусаиновой Жанны абсурдно. Виновным я себя не считаю. Предъявленное мне

обвинение, на мой взгляд, безосновательно, о чем свидетельствует сам текст постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого», – сказал он в суде.

Подсудимый указал на выдержку из текста постановления о том, что он якобы держал 17 домашних собак, они находились у него на праве собственности, поэтому он обязан был содержать их по закону.

«По мнению обвинения, я должен был осуществлять выгул именно своих собак при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных. Во-первых, собаки, которые были изъяты следствием, никоим образом мне не принадлежали на праве собственности и не находились на постоянной основе на территории моей базы. База не была их домом! Собаки были уличными, безнадзорными, они находились в естественной среде обитания, и я их не выгуливал», – рассказал мужчина.

Он отметил, что собаки приходили на территорию производственной базы, где он сам, волонтеры и арендаторы

их подкармливали. И это, по его словам, говорит лишь о том, что ему и другим людям, кто их кормил, «была не безразлична жизнь животных».

«В данном случае сострадание и гуманитарное отношение к животным без владельцев являются по закону обязанностью всех граждан. Внешнее проявление сострадания и гуманитарного отношения состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, включающей в себя их кормление и предотвращения негативного воздействия на их здоровье погодных явлений. Этими действиями я как раз в полной мере соблюдал требования ФЗ "Об ответственном обращении с животными". За это меня привлекают к уголовной ответственности?» – возмутился он.

По мнению Иосифа Лифшица, с такой логикой обвинения к ответственности необходимо привлекать всех, кто подкармливает бездомных собак.

«Получается, что, не дав погибнуть животным, которых мне подкидывали, я взял за них на себя ответственность? Это

совершенно абсурдно! С этим я совершенно не согласен. Я считаю, что за уличных собак ответственность должна возлагаться на существующие специально уполномоченные службы. Я убежден, что собаки, которых мы кормили, не могли совершить такое с человеком, хоть и были безнадзорными. Они постоянно контактировали с людьми и не были агрессивными! Рядом с моей базой бегало множество собак и других животных, которых я впервые видел, они прибегали то со стороны леса, то со стороны ближайшей деревни. Почему не проверялась версия их причастности к этой беде?» – подытожил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Смерь Жанны была сильным ударом, но мама приняла его стойко»

Суд сегодня выслушал и пострадавших – сестру и мужа погибшей женщины. Муж – Динар Хусаинов – рассказал, что последний раз видел Жанну в 6 утра в день трагедии. Она уходила рано утром на работу, оставив деньги на обед ребенку.

«Мы живем в поселке Константиновка. Когда машина была на ходу, я сам возил ее до работы, потом она сломалась. Жанна добиралась до работы на попутках. Раньше она никогда не ходила через то поле, хотя один раз показывала эту дорогу. Около 9 утра мне позвонила директор супермаркета, где она работала, и спросила, не проспала ли Жанна. Я ответил, что она ушла из дома, как обычно. Тогда я забеспокоился», – рассказал он.

Динар с дочкой пошли искать Жанну – они полностью прошли ее маршрут до работы, осмотрели все люки, кусты и подозрительные места. Он позвонил своему другу, который работает в МЧС, попросил посмотреть, не попадалась ли фамилия жены в сводках. Тот ответил, что нет.

«Я уже начал думать, что ее сбила фура где-то на трассе. Соседки организовали группу и начали поиски. Потом директор магазина за мной заехала, так как моя машина заглохла, и мы поехали в отдел писать заявление. Я дал показания. Мы договорились встретиться с группой волонтеров на светофоре, куда она выходила после попутки. К полю мы пришли уже в самом конце. Алсу, которая жила рядом с Самосырово, сказала, что там рядом психдиспансер, мы приехали туда искать Жанну, заодно свернули к полю. Алена ушла вперед, пока мы осматривали все. На нее тоже начали кидаться собаки», – продолжил он.

Мужчина с волонтерами и соседками пришел даже к базе Лифшица и спросил у него, не видел ли тот его жену. По его словам, сын Лифшица, когда разговор зашел о собаках, ответил ему вопросом: «Что, у вас жена такая вкусная или сладкая, что собаки ее должны были сожрать?»

После разговора с Иосифом Лифшицем и его сыном мужчина продолжил поиски. Тогда в 60 метрах от базы один из волонтеров нашел труп его жены и позвал его. Так ее и нашли.

Сестра погибшей – Лариса Гибадуллина узнала о трагедии по пути на работу. Ей об этом сообщила подруга, от сильного стресса она остановилась и какое-то время стояла на обочине.

«Это был сильный удар, но мама приняла его стойко. Подсудимый с нами не связывался и не извинялся», – рассказала она.

Поскольку мама Жанны прийти сегодня в суд не смогла, а защита настаивала на ее допросе, судья решил перенести процесс.