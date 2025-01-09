После нападения собак на женщину в Татарстане завели уголовное дело

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на пенсионерку в поселке Васильево. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня, 9 января. В результате нападения безнадзорных собак получила травмы 75-летняя женщина. В настоящее время она госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность». Следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.