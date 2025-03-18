«Главное — без паники»: что делать при встрече со стаей бродячих собак

Как избежать неприятностей при встрече со стаей бездомных животных? Что делать, если собаки ведут себя агрессивно? Как защитить своего маленького питомца от безнадзорного алабая? Куда обращаться, если вас покусала собака? На эти и другие вопросы «Татар-инфому» ответили кинолог и зоозащитник.





В конце зимы - начале весны у беспризорных животных случаются «собачьи свадьбы»

Фото: © «Татар-Информ»

«Обходите «собачьи свадьбы» стороной»

В конце зимы - начале весны у беспризорных животных случаются «собачьи свадьбы». Вообще, брачные периоды у собак происходят круглый год. Но при этом не нужно путать беспризорных и домашних животных, сообщил главный ветеринарный врач федерации спортивно-прикладного собаководства РТ, кинолог Денис Александров.

По его словам, у домашних собак течка бывает два раза в год и проходит более спокойно. У бездомных животных во время так называемых «собачьих свадеб» возле одной самки собирается множество «кавалеров».

«Самцы начинают охранять самку. Если мимо проходит человек с домашней собакой или одинокий прохожий, свора может воспринять это как угрозу. Как только вы заходите на территорию, которую собаки считают своей, они проявляют агрессию. Если вы видите «собачью свадьбу», то лучше это место обойти стороной, через соседний двор или улицу. Не нужно провоцировать собак: избегайте контакта с агрессивной или настороженной стаей животных», - говорит Александров.

Кинолог Денис Александров дал несколько советов, как вести себя с бездомными собаками Фото: © предоставлено Денисом Александровым

Семь советов как вести себя при встрече с бродячей стаей:

1. Собакам, живущим на улице, для выживания проще сбиваться в стаи. При встрече со стаей животных нельзя убегать в открытые пространства, где негде спрятаться.

2. Побег от стаи животных возможен лишь в том случае, если на небольшом расстоянии, в 5-10 метрах, есть укрытие. К примеру, подъезд, убежище или автомобиль.

«Если есть возможность скрыться, то лучше не геройствовать и сделать это. На открытых пространствах убегать от собак нельзя. Они всегда быстрее. При бегстве вы становитесь добычей. Собака будет вас догонять, кусать за ноги, и ничего хорошего из этого не выйдет», - предупреждает Александров.

3. Если пространство открытое и некуда спрятаться, нужно найти препятствие - забор, стену дома, дерево. Нужно подойти к этому препятствию так, чтобы была защищена спина, и собаки не смогли обойти вас сзади, окружить. Животные, когда преследуют добычу, видят ее со спины. Такие инстинкты заложены природой.

«Собака всегда норовит накинуться на спину либо укусить за ногу. Если собака схватила вас за ногу, вы потеряете равновесие и упадете», - поясняет Александров.

4. Выставите щит между собой и собакой. Таким щитом может стать любая вещь, которая есть в руках: сумка, рюкзак, зонт. Можно также схватить любой доступный предмет. К примеру, мусорный бочок, палку или камень. Если ничего поблизости нет, можно снять куртку. Собака в первую очередь укусит за этот предмет. Кроме того, предмет может отпугнуть животное. К примеру, раскрытый зонт. Выставив препятствие между собой и собакой, нужно осторожно двигаться в сторону укрытия.

5. По мнению Дениса Александрова, самый простой и эффективный способ защиты - всегда носить в кармане перцовый баллончик. Собаки чувствительны к запахам. Распылять баллончик нужно, выставив руку вперед, направляя струю в морду животного. В стае всегда бывает вожак или лидер. Поэтому в первую очередь нужно постараться «выбить» его из борьбы.

«Перцовый баллончик весит немного, занимает мало места, но в экстренной ситуации может сохранить жизнь и здоровье», - считает Александров.

6. Электрошокер - еще один простой вид защиты. Когда нажимаешь на кнопку, возникает сильный разряд тока, который отпугивает животных. Электрошокером не нужно тыкать в животного, собаку отпугнет запах и звук. При нажатии на кнопку выделяется озон, который животные чувствуют во время грозы.

7. При встрече с безнадзорными животными самое главное - не паниковать. Собаки чувствуют адреналин. Чем больше вы боитесь, тем агрессивнее становятся собаки, предупреждает собеседник «Татар-информа».

На мужчин, которые не боятся собак и готовы дать отпор, животные, скорее всего, не нападут Фото: © «Татар-Информ»

«В экстренной ситуации не нужно стесняться: кричите, зовите на помощь»

Кинолог отметил, что все эти советы в первую очередь касаются незащищенных категорий людей - женщин, детей, подростков и пожилых. На мужчин, которые не боятся собак и готовы дать отпор, животные, скорее всего, не нападут.

«Ваша безопасность в ваших руках. В экстренной ситуации не нужно стесняться: кричите, зовите на помощь. Жизнь свою нужно защищать до конца», - говорит Александров.

Он вспомнил трагедию, когда прошлой осенью в казанском поселке Самосырово стая собак растерзала молодую женщину.

«Если собаки чувствуют кровь, у них сразу отключаются мозги и включаются инстинкты. В любой стае всегда найдется какой-нибудь заводила, провокатор. Если бы у женщины был с собой баллончик, она бы пшикнула псу в нос, собака бы заскулила. И это бы ее спасло», - говорит кинолог.

Отпугиватель для собак действует не на всех животных, лучше иметь при себе перцовый баллончик Фото: © «Татар-Информ»

«Потеряла собаку, у ребенка были шок и истерика»

В последнее время в соцсетях немало сообщений о том, как беспризорные собаки набрасываются на мелких домашних питомцев. Как хозяину защитить маленькую собачку от нападения?

Отвечая на этот вопрос, Денис Александров вспомнил один случай. Когда он выступал на ТВ в прямом эфире, в студию позвонила женщина из Салмачей. Она рассказала, что пошла в продуктовый магазин вместе с дочкой и шпицем. На питомца напал огромный алабай. Пес был в ошейнике, но хозяина рядом не было. Женщина схватила собачку на руки, но алабай зарычал, вырвал шпица из рук и убежал с добычей в зубах. Больше женщина своего питомца не видела.

«Если бы у нее был баллончик, она пшикнула бы псу в глаза и нос, и он бы убежал. А так она потеряла собаку, у ребенка были шок и истерика», - говорит кинолог.

Он пояснил, что такой ситуации другого выхода у женщины просто не было. Она не смогла бы дать отпор громадному псу и пострадала бы сама, если бы вступила в борьбу.

Что касается отпугивателей для собак, то они действуют не на всех животных, заметил Александров.

При виде людей хозяин должен взять животное на поводок. Фото: © «Татар-Информ»

«В местах скопления людей собака должна быть в наморднике и на поводке»

Как себя вести при встрече с агрессивной собакой без паводка и намордника, если рядом хозяин?

В таком случае Александров рекомендует договориться с хозяином, попросить взять животное на поводок. Если хозяин не реагирует на просьбу, нужно снять происходящее на телефон и воспользоваться перцовым баллончиком для самообороны.

«В правилах о содержании домашних животных, которые вступили в силу, четко написано, что в местах скопления людей собака должна быть в наморднике и на поводке», - напомнил собеседник.

Если же хозяин гуляет с собакой в лесу, то при виде людей он также должен взять животное на поводок.

Важно, чтобы родители вели с детьми разъяснительную работу, учили их правильному поведению с собаками Фото: © «Татар-Информ»

Что делать, если собака готовится напасть или уже напала

Команды «Стоять», «Место», «Сидеть», «Фу» знают домашние собаки на самовыгуле. Уличные дворняги отреагируют лишь на звук, говорит собеседник «Татар-информа».

«Если вы уверены в себе и хотите напугать собаку, можете идти прямо на нее, поднять вверх руки, кричать. Если вы хотите избежать конфликта, то повернитесь к животному немного боком. В таком случае собака от вас не будет ощущать агрессию», - поясняет Александров.

Если собака все же напала, по его словам, нужно постараться закрывать жизненно важные части тела - живот, пах, горло, голову.

При укусе животного следует немедленно обратиться в травмпункт, чтобы пройти курс против столбняка и бешенства. Если укусила хозяйская собака, то в травмпункте дадут направление, которое нужно передать владельцу животного. Он должен будет обратиться в госветклинику, где в течение 10 дней понаблюдают за питомцем. Если с собакой все в порядке, то выдадут справку, которую необходимо передать пострадавшему человеку.

«Важно, чтобы родители вели с детьми разъяснительную работу, учили их правильному поведению с собаками. Нельзя подходить к бродячим животным, особенно к собаке со щенками. Также нельзя подходить к лежащей стае животных. При этом не нужно прививать детям излишний страх», - заключил кинолог.

Дарья Раёк: «Какие тут советы не давай, все будут действовать рефлекторно, в соответствии со своим темпераментом и опытом» Фото: © предоставлено Дарьей Раёк

«Агрессивное поведение собака демонстрирует, если человек не понял предыдущих знаков»

Куратор проекта по развитию культуры ответственного отношения к домашним животным «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов РТ Дарья Раёк отметила, что невозможно дать гайд правильных решений в подобных ситуациях.

«Тактика поведения будет зависеть от места, времени суток, конкретного человека, конкретной собаки или собак, степени вашего знакомства, и ситуации, в которой вы встретились. Ну и какие тут советы не давай, все будут действовать рефлекторно, в соответствии со своим темпераментом и опытом», - считает она.

Поэтому лучше научиться предотвращать неприятные ситуации, не провоцировать животных и обходить места, где есть риски подобных встреч.

«Что значит агрессивная собака? Кто это определил? Существует агрессивное поведение, но это не значит, что собака агрессивна. Чаще всего агрессивное поведение собака демонстрирует, если человек не понял предыдущих знаков, предупреждающих о том, что ей страшно, некомфортно или не хочется взаимодействовать», - пояснила Раёк.

В интернете можно найти картинки и даже видео с «лестницей агрессии», которую можно изучить, чтобы понимать язык тела собак и вовремя прекращать общение.

Если собака внимательно на вас смотрит, прижала уши или лает – обходите ее по дуге, боком к ней, глядя на нее немного с повернутой головой Фото: © «Татар-Информ»

«Уверено и спокойно идите мимо»

Дарья Раёк рассмотрела порядок действий при внезапной встрече, когда человек совершил действия, пугающие собаку или интерпретируемые ею как нападение на ее хозяина.

«При встрече с собакой (с владельцем или без него) главное правило - уверено и спокойно идите мимо. Если собака внимательно на вас смотрит, прижала уши или лает - обходите ее по дуге, боком к ней, глядя на нее немного с повернутой головой, как бы сбоку. В мире собак это демонстрация мирного поведения, так называемый «китовий глаз». Говорите с ней спокойно, но твердо «Нет», «Нельзя»», - советует Раёк.

Жительница Казани рассказала, как вести себя, чтобы обезопасить питомца от нападения безнадзорной собаки.

«Так же стоит себя вести, если вы идете с собакой, и на вас бежит другая. Она может бежать с мирными намерениями, но вы этого заранее не знаете. Поэтому подтяните свою собаку максимально близко к себе, по возможности поставьте за себя, выставите руку вперед и громко командуйте: «Нельзя! Назад!»», - советует она.

Если безнадзорная собака не реагирует и не отходит, либо пытается подойти к вашему питомцу, можно предпринять следующие действия:

«Возьмите поводок посередине и бейте им об асфальт, как плетью. Такие звуки чаще всего пугают собак, и у вас будет время, медленно пятясь, увеличить дистанцию и уйти. Это поможет и при встрече со стаей уличных собак», - отмечает Раёк.

Собаковод из Казани советует использовать правильные поводки, а не поводки-рулетки. В стрессовой ситуации рулетка не позволит быстро подтянуть свою собаку к себе и использовать другой конец как отпугивающий элемент.

В законодательстве не просто так написан запрет на выгул животных детьми до 14 лет Фото: © «Татар-Информ»

«Когда вы покупаете «маленькую собачку для ребенка», помните, что гулять с ней должны вы»

Дарья Раёк также отметила, что важно соблюдать законодательство. Дети не должны выгуливать собак без взрослых.

«В законодательстве не просто так написан запрет на выгул животных детьми до 14 лет. Собаки реагируют друг на друга, и это нормально. Ребенок в такой ситуации просто не сможет сориентироваться. Поэтому когда вы покупаете «маленькую собачку для ребенка», помните, что гулять с ней должны вы», - подчеркивает она.

Зоозащитник считает, что владельцам собак стоит поучиться у кинологов разнимать драки животных. Ведь даже дружелюбные собаки могут вдруг сцепиться, не поделив игрушку.

При встрече со стаей собак Дарья Раек рекомендует спокойно разговаривать с ними и отходить в место, где будет защищена спина - к забору, воротам. Нужно плавно двигаться вдоль забора боком, не теряя собак из виду, отходя подальше от места их обитания.

«Не переходите на фальцет, разговаривайте уверенным, низким голосом: «Нельзя. Отошли». Градус собственного внутреннего напряжения снизится, если вы будете говорить: «Привет собаки, я не нападаю. Все хорошо-хорошо, вы хорошие». Может показаться это бредом, но, уличные собаки «условно ничьи» (возможно, раньше у них тоже были хозяева). Слова «молодец» и «хороший» многие из них знают. Они носит для них позитивный смысл», - поясняет Раёк.

Разговаривая, человек немного отвлекает животных и сам успокаивается от собственного голоса, что важно в такой ситуации.

«Отсутствие паники - главное и основное, что требуется, чтобы такие ситуации могли разрешиться мирно для всех. Это сложно, но это важно держать в голове», - подчеркнула Дарья Раёк.

Поэтому очень важно работать со страхом собак, как у детей, так и у взрослых, говорит собеседница «Татар-информа». Напоследок она призвала родителей не запугать детей собаками, а объяснять, как правильно с ними общаться.