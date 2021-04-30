Отлов не контролируют, приютов – нет: усилят ли контроль за животными после ЧП в Осиново

После вчерашнего нападения стаи собак на 11-летнего мальчика в поселке Осиново на место происшествия приехали сотрудники зооприюта «Кот и пес». В Осиново именно они отрабатывают приходящие от местных жителей заявки о бродячих животных.

После случившегося зоозащитники забрали в приют 11 собак. По их словам, среди них оказался крупный черный кобель, который, предположительно, и напал на мальчика.

«На вид это не дворняжка, это крупный кобель – он не старый, пасть очень большая. Соседи рассказали нам, что незадолго до момента нападения этот пес пошел к мальчику. Мелкие собачонки пошли за ним, там было их двое-трое», – поделился работник приюта.

По словам местных жителей, у кобеля был хозяин. Осиновцы просили его держать собаку на привязи, однако пес продолжал свободно бегать по улицам поселка.

«Когда мы приехали, пес лежал возле его забора, но был без ошейника. Когда мы его поймали, подъехал сам хозяин, но к нам не подошел. Видимо понял всю ситуацию», – рассказывал сотрудник «Кота и пса».

По словам руководителя «Кота и пса» Альберта Галиева, заявок по этой собаке прежде не поступало. В прошлом году зоозащитники по просьбе местных жителей отловили более 330 бродячих псов – почти 90 собак остались в приюте. Как рассказал Галиев, самых своенравных и агрессивных из них сотрудники приюта на волю не выпускают.

«В этом году заявок была парочка – мы их отловили. Поэтому говорить, что мы игнорировали агрессивное поведение собак нельзя. Что произошло на самом деле, будут разбираться правоохранительные органы. Нужно понять, что происходило там на самом деле», – поделился Галиев.

Проблему с бродячими животными должен регламентировать новый закон об ответственном обращении с ними. Если раньше количество бездомных животных регулировалось при помощи отстрела, то теперь для этого используют метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в среду). Однако, по словам главы приюта, с реализацией закона возникли некоторые проблемы.

«В этом году мы уже стерилизовали порядка 100 собак – 21 из них остались в приюте. Однако в муниципалитетах не задумываются, откуда мы находим деньги и что едят животные. Вышел новый закон, но он не соблюдается. Приюты строить не хотят, отлов контролировать тоже», – добавил Галиев.

По его словам, сотрудники приюта регулярно выезжают в самые крупные населенные пункты района – Зеленодольск, Осиново, Васильево и Николаевку. Однако зачастую в стороне остаются маленькие деревни, в которых тоже есть бродячие животные. У самого приюта банально не хватает рук и времени для контроля территории всех городов и сел.

«Администрация поселков и сами жители это тоже понимают. Они иногда вынуждены идти на жесткие меры. Нет смысла их ругать или писать жалобы, нужно менять систему», – добавил Галиев.

После вчерашнего инцидента в зооприюте стало как минимум на 11 псов больше – за каждым из них наблюдают сотрудники приюта.

Пострадавший мальчик сейчас находится в ДРКБ – ночью медики прооперировали его. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации.

По факту произошедшего прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям – «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, предположительно, инцидент произошел из-за плохой работы по отлову и содержанию бездомных животных работников исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ.

Сегодня глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев дал поручение усилить работу в селах, где есть бродячие животные. Он попросил чаще отлавливать бездомных собак и передавать их в приюты.

«Вы работаете на местах, кому как не вам знать места скопления и передвижения бродячих животных, и тех, кто их подкармливает. Поступила жалоба об угрозе безопасности, отреагировать нужно немедленно! Иначе будем принимать кадровые решения! Сейчас главное, чтобы ребенок скорее выздоровел, а его родителям сил и терпения», – заявил Афанасьев.

Фото: архив «Татар-информ».