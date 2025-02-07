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Происшествия 7 февраля 2025 14:18

СК начал проверку после сообщений о массовом нападении собак в Зеленодольском районе

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о нападении собак на детей в Зеленодольском районе РТ. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По данным ведомства, в Зеленодольске стая бродячих собак набросилась на двоих школьников. На помощь пришли прохожие, которые отпугнули агрессивных животных.

По словам жителей района, безнадзорные собаки регулярно нападают на них, однако власти не принимают мер по отлову.

В республиканском Следственном управлении по данному факту организована проверка.

#нападение собаки
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