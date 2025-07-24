«Отловят, стерилизуют, выпустят»: почему в Татарстане участились случаи нападения собак

Татарстан бьет тревожные рекорды по нападениям бездомных собак на людей. Принятая ранее система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» ситуацию не улучшает – жители республики все чаще сталкиваются с агрессией бродячих животных. Дело дошло до смертельных случаев и массовых жалоб. Что предлагают власти, выяснил «Татар-информ».





Татарстан бьет тревожные рекорды по нападениям бездомных собак на людей

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан – в числе антилидеров рейтинга по количеству нападений собак на людей

На днях Прокуратура Татарстана опубликовала видео, как в ноябре 2024 года в Самосырово 17 собак загрызли женщину. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. К ней оказался причастен 77-летний мужчина. По версии следствия, он позволял своим питомцам свободно покидать промбазу на улице Мира и безнадзорно гулять. Его собаки и набросились на женщину, которая погибла от их укусов.

Мужчина, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности, предстанет перед судом. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения.

В Татарстане это не единственный случай нападения собак на людей. В январе этого года в поселке Васильево Зеленодольского района стая собак набросилась на 68-летнюю женщину. Из-за укусов животных пострадавшая попала в больницу. Как выяснилось, собаки не бездомные, но находились на самовыгуле.

В феврале в Зеленодольске стая бродячих собак напала на двух детей. Школьников спасли случайные прохожие, которые отогнали агрессивных животных. В апреле на проспекте Победы в Казани собаки напали на женщину с маленьким ребенком.

Жители республики все чаще сталкиваются с агрессией бродячих животных Фото: © «Татар-информ»

Случаи агрессивного поведения собак произошли также в Нижнекамском, Азнакаевском, Лениногорском, Менделеевском, Тукаевском районах республики. Так, например, в прошлом году в поселке Большое Афанасово Нижнекамского района собака покусала девятилетнюю девочку. При этом животное не отловили, и оно до сих пор живет на улице.

В апреле газета «Известия» написала, что Татарстан попал в число антилидеров рейтинга среди регионов России по количеству нападений бродячих собак на людей. Это 6,4 тыс. случаев за прошлый год. А по состоянию на апрель 2025 года медицинскую помощь после нападений животных в республике получили 1,8 тыс. татарстанцев.

Количество обращений по безнадзорным животным выросло на 45%

В Татарстане за период с июля 2024-го по июль 2025 года через цифровые системы поступило более 2,4 тыс. сообщений, касающихся безнадзорных животных. Жалобы направлены в информационные системы «Народный контроль», «Инцидент Менеджмент» и на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Если сравнивать данные за аналогичные периоды предыдущих лет, то количество сообщений выросло во всех источниках. В полугодии 2025 года – на 45%, то есть почти в полтора раза.

Число жалоб значительно увеличилось от жителей Зеленодольского, Чистопольского и Альметьевского районов. Например, в Зеленодольском районе – в 3,5 раза.

По данным системы «Инцидент Менеджмент», на период с ноября 2024-го по март 2025 года приходится самое большое количество обращений. При этом ноябрь прошлого года и февраль 2025-го стали самими проблемными: 252 и 206 обращений соответственно.

Татарстанцы жаловались на агрессивное поведение бездомных собак, которые нападают на людей, собираются в стаи в общественных местах, в том числе возле школ, детских садов и на улицах.

В сообщениях татарстанцы обвиняют в неэффективности службы отлова Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

«Сколько еще нужно пострадать жителям города, чтобы обратили внимание на эту проблему?»

В сообщениях татарстанцы обвиняют в неэффективности службы отлова. Они заявляют, что жалобы в полицию не приносят результатов. В итоге родители боятся отпускать детей одних, да и сами взрослые опасаются нападений агрессивных собак.

«Сколько еще нужно пострадать жителям города, чтобы обратили внимание на эту проблему? В этот раз это коснулось и нашей семьи. Днем 3 июня в районе 65-й аптеки на папу, мирно шедшего (трезвого, предвосхищая вопросы комментаторов) по улице Ленина, напала сзади собака и прокусила ногу, хорошо, что не сильно, но это не избегает получения прививок от бешенства (7 уколов). У нас в итоге проблема как-то планирует решаться в городе по бродячим собакам? Или пусть и дальше кусают взрослых и детей? Лишний раз уж подумаешь, можно ли отпустить ребенка в магазин, сможет ли он отбиться от стаи собак?» – написал анонимный автор в соцсетях.

«Хочу обратиться к Администрации города Набережные Челны. Сегодня моего внука 8 лет вечером на прогулке, катаясь на велосипеде возле детского садика 6, на Центральной, укусила бродячая собака. Эта собака уже даже заходит на территорию садика, когда ворота открыты. Просим принять меры и избавить наших детей от нападения бродячих собак. Куда мы сейчас должны обращаться, а если она бешеная, в больницу родители поехали, кто должен нести ответственность за это?» – говорится в другом сообщении.

«Сегодня рядом с домом по улице Фрунзе, 20 на детской площадке собаки накинулись на ребенка, уже второй случай. 7 апреля укусили девочку на той же площадке», – пишет жительница Казани.

Подобные сообщения есть не только в соцсетях, но и в системе «Народный контроль»: «Бродячие собаки, 10 особей (алабай, кавказская и т. д.), есть угроза нападения. Заявитель еле отбился от собак. От вызова СП отказался. Ранее обращался, мер не приняли».

«Две бездомные собаки напали на домашнего питомца, был на поводке, с ним гуляла дочь. На следующий день подала заявку на отлов (28 марта) – безрезультатно, 9 апреля повторно позвонила с уточнением, что они уже стерилизованы и возвращать их не нужно. Сообщили, что 10 апреля будет отлов. Итог – собаки все там же», – написала в информационной системе жительница Альметьевска.

Умерщвлять животное, содержащееся в приюте, можно только в случае спасения его от физических страданий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С момента введения системы динамика количества отловленных животных начала снижаться»

В своих обращениях татарстанцы требуют срочно принять меры: «Пора уже с этим что-то делать, страдают и дети, и взрослые, и старики!!! Прошу уже соответствующие органы с этим разобраться», «Прошу принять меры администрации по ликвидации собак».

В Татарстане применяются достаточно гуманные методы в отношении безнадзорных собак. По федеральному закону об ответственном обращении с животными, принятому в 2018 году, они отлавливаются на улицах для стерилизации и вакцинации. После этого их выпускают в прежние места обитания. Намеренно убивать собак запрещено, в том числе животных, содержащихся в приютах.

Умерщвлять животное, содержащееся в приюте, можно только в случае спасения его от физических страданий. Это касается нежизнеспособных животных. Наличие у него тяжелого неизлечимого заболевания должно быть подтверждено ветеринаром. Под исключение попадают также животные, получившие травму, несовместимую с жизнью.

Система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» в отношении безнадзорных животных внедряется во многих регионах России и по всему миру. В Татарстане она действует с 1 января 2020 года, согласно новому положению в федеральном законодательстве, рассказал «Татар-информу» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильдар Нугуманов.

«С момента введения этой системы динамика количества отловленных животных начала снижаться. В 2022 году отловлено более 13,3 тыс., в 2023-м – свыше 11,9 тыс., в 2024-м – более 9,9 тыс., за первое полугодие 2025 года – свыше 4,7 тыс. Снижение по сравнению с 2022 годом к 2024 году составило 25,6%», – сообщил он.

Нугуманов также привел данные Управления Роспотребнадзора по РТ. Так, за пять месяцев 2024 года зафиксировано более 2,7 тыс. укусов, включая ослюнение и оцарапывание, собаками жителей республики. За такой же период этого года более 2,2 тыс. татарстанцев покусали собаки. По сравнению с 2024 годом это на 437 случаев меньше.

Ильдар Нугуманов: «Чтобы снизить численность бездомных животных, в регионе необходимо стерилизовать не менее 70% особей собак, как домашних, так и без владельцев» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В регионе необходимо стерилизовать не менее 70% особей собак»

Однако, как показывает опыт Татарстана и других регионов, эта система часто работает не так эффективно, как планировалось, заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

По словам Нугуманова, есть несколько причин, почему так происходит. Первая – низкий охват стерилизацией животных. «Чтобы снизить численность бездомных животных, в регионе необходимо стерилизовать не менее 70% особей собак, как домашних, так и без владельцев. На практике отловленные собаки в основном все стерилизуются, а владельцев почти нет. И, соответственно, проходит неконтролируемое рождение щенков и увеличение популяции собак», – пояснил он.

Собеседник добавил, что родившихся беспородных щенков пристроить сложно, да и владельцы этим не занимаются. «Им проще их выкинуть на территории ферм, предприятий. И они в основном пополняют ряды бездомных собак. Это приводит к увеличению популяции собак без владельцев. Люди мало осведомлены о важности стерилизации и ответственном отношении к животным. И наши граждане по менталитету не готовы платить за операции по стерилизации. Нет госпрограмм по стерилизации, хотя бы для малообеспеченных слоев населения», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Нугуманова, есть владельцы, которые необдуманно взяли собаку для детей, а потом не справились с содержанием и выкинули ее на улицу. «Соответственно, эти животные пополняют ряды бездомных собак, что опять приводит к увеличению популяции собак без владельцев. Этот вопрос необходимо решить, вплоть до уголовной ответственности», – отметил он.

Родившихся беспородных щенков пристроить сложно, да и владельцы этим не занимаются Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ожидаем эффект уменьшения собак без владельцев в 2026-2028 годы»

Третья причина связана с тем, что в Татарстане слабо развита система пристройства собак из приютов, сказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

«Хороший опыт у Москвы и Московской области, где после отлова очень мало собак возвращается обратно на улицу, так как многих пристраивают. Вернувшаяся собака хоть и стерилизована, но она все равно попадает в свору собак и, соответственно, становится опасной для людей», – подчеркнул он.

Чтобы система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» работала эффективно, необходимо стимулировать стерилизацию животных у населения; жестко контролировать владельцев, чтобы не бросали собак на улицу, и стимулировать пристройство собак в семью, убежден Нугуманов.

«Только такой подход приведет к сокращению числа животных без владельцев», – заявил он.

По закону с января этого года в Татарстане стали обязательными регистрация и чипирование собак. Это сделано в том числе и для того, чтобы хозяева относились более ответственно к своим питомцам.

«Ожидаем эффект уменьшения собак без владельцев в 2026-2028 годах после проведения в этом году полной чипизации и регистрации животных в Татарстане. Так как владелец каждой выброшенной собаки или собаки на самовыгуле будет известен. И мы сможем к нему применить административные меры воздействия», – отметил собеседник информагентства.

В Татарстане слабо развита система пристройства собак из приютов Фото: © «Татар-информ»

«Тогда законодатели не учли очень важный аспект – защиту людей»

Есть потребность и необходимость в корректировке федерального закона об ответственном обращении с животными. Но он принимался в условиях, когда главным был посыл – гуманное отношение ко всем животным, в том числе бездомным, заявил «Татар-информу» депутат Госдумы Айдар Метшин.

«И сейчас этот посыл главный. Но тогда законодатели не учли очень важный аспект – защиту людей. Для создания гуманного содержания надзорных и безнадзорных животных, обеспечения безопасности требуется решение комплекса вопросов, в том числе финансовых, для организации приютов», – сказал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что основа всех этих возникших сейчас вопросов – человек. «Не у всех людей ответственное отношение к питомцам. Они могут стать бездомными из-за, мягко говоря, недружеского отношения бывших владельцев. Поматросили и бросили. Бывают разные обстоятельства, но все это – источник отношения людей. В этом комплексе вопросов человек является главной составляющей», – пояснил он.

По мнению депутата, отношение к животным характеризует цивилизованность общества. «Когда мы всецело будем правильно, по-настоящему гуманно относиться к животным, домашним и бездомным, мы сможем сказать, что мы цивилизованное общество. Мы движемся к этому, но еще очень много необходимо сделать», – заметил он.

Правительство России 7 июля утвердило план мероприятий по вопросам ответственного обращения с животными Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В России разработали план мероприятий по ответственному обращению с животными

Правительство России 7 июля утвердило план мероприятий по вопросам ответственного обращения с животными. Документ опубликован на сайте Кабмина РФ.

План предполагает разработку и внесение в Правительство федеральных законопроектов. Они будут предусматривать регулирование деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных.

Кроме того, предусматривается внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью или об угрозе причинения, механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования домашних животных.

Проекты федеральных законов также будут касаться особенностей распоряжения безнадзорными животными организациями и муниципальными образованиями. Сюда входят вопросы их передачи новым собственникам, порядок передачи животных в приюты при невозможности их дальнейшего содержания. А в случае ненадлежащего обращения с животными – изъятие их у владельцев и размещение в приютах.

Разработкой законопроектов займутся сразу семь министерств и Росприроднадзор. Провести эту работу они должны до мая 2026 года.

«Защищая людей, мы ни в коем случае не забываем о гуманном отношении к животным» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Защищая людей, мы ни в коем случае не забываем о гуманном отношении к животным»

Это более совершенный документ, с учетом ошибок, опыта, практики, для решения проблемы, связанной с безопасностью людей, прокомментировал решение Правительства России Метшин.

«Защищая людей, мы ни в коем случае не забываем о гуманном отношении к животным. И те совершенно логичные дополнительные меры, как отлов, регистрация, чипирование, стерилизация, должны способствовать решению двух вопросов – гуманное отношение к животным и безопасность людей. Вторую часть мы не обеспечили, соответственно, последствия отсутствия решений, должных шагов и действий, к сожалению, привели к тому, что участилось количество нападений надзорных и безнадзорных животных и летальных исходов», – подчеркнул депутат.

По его словам, принятый документ не является панацеей и не затрагивает пока весь комплекс вопросов.

«Но это существенный шаг к тому, чтобы решить эти проблемы. Нам необходимо в этом вопросе совершенствовать законодательство и создавать условия на местах. Впереди большая работа, и мы будем этим заниматься», – отметил парламентарий.