«Отловят, стерилизуют, выпустят»: почему в Татарстане участились случаи нападения собак
За пять месяцев 2025 года более 2,2 тыс. татарстанцев пострадали от укусов собак
Татарстан бьет тревожные рекорды по нападениям бездомных собак на людей. Принятая ранее система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» ситуацию не улучшает – жители республики все чаще сталкиваются с агрессией бродячих животных. Дело дошло до смертельных случаев и массовых жалоб. Что предлагают власти, выяснил «Татар-информ».
Татарстан – в числе антилидеров рейтинга по количеству нападений собак на людей
На днях Прокуратура Татарстана опубликовала видео, как в ноябре 2024 года в Самосырово 17 собак загрызли женщину. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. К ней оказался причастен 77-летний мужчина. По версии следствия, он позволял своим питомцам свободно покидать промбазу на улице Мира и безнадзорно гулять. Его собаки и набросились на женщину, которая погибла от их укусов.
Мужчина, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности, предстанет перед судом. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения.
В Татарстане это не единственный случай нападения собак на людей. В январе этого года в поселке Васильево Зеленодольского района стая собак набросилась на 68-летнюю женщину. Из-за укусов животных пострадавшая попала в больницу. Как выяснилось, собаки не бездомные, но находились на самовыгуле.
В феврале в Зеленодольске стая бродячих собак напала на двух детей. Школьников спасли случайные прохожие, которые отогнали агрессивных животных. В апреле на проспекте Победы в Казани собаки напали на женщину с маленьким ребенком.
Случаи агрессивного поведения собак произошли также в Нижнекамском, Азнакаевском, Лениногорском, Менделеевском, Тукаевском районах республики. Так, например, в прошлом году в поселке Большое Афанасово Нижнекамского района собака покусала девятилетнюю девочку. При этом животное не отловили, и оно до сих пор живет на улице.
В апреле газета «Известия» написала, что Татарстан попал в число антилидеров рейтинга среди регионов России по количеству нападений бродячих собак на людей. Это 6,4 тыс. случаев за прошлый год. А по состоянию на апрель 2025 года медицинскую помощь после нападений животных в республике получили 1,8 тыс. татарстанцев.
Количество обращений по безнадзорным животным выросло на 45%
В Татарстане за период с июля 2024-го по июль 2025 года через цифровые системы поступило более 2,4 тыс. сообщений, касающихся безнадзорных животных. Жалобы направлены в информационные системы «Народный контроль», «Инцидент Менеджмент» и на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
Если сравнивать данные за аналогичные периоды предыдущих лет, то количество сообщений выросло во всех источниках. В полугодии 2025 года – на 45%, то есть почти в полтора раза.
Число жалоб значительно увеличилось от жителей Зеленодольского, Чистопольского и Альметьевского районов. Например, в Зеленодольском районе – в 3,5 раза.
По данным системы «Инцидент Менеджмент», на период с ноября 2024-го по март 2025 года приходится самое большое количество обращений. При этом ноябрь прошлого года и февраль 2025-го стали самими проблемными: 252 и 206 обращений соответственно.
Татарстанцы жаловались на агрессивное поведение бездомных собак, которые нападают на людей, собираются в стаи в общественных местах, в том числе возле школ, детских садов и на улицах.
«Сколько еще нужно пострадать жителям города, чтобы обратили внимание на эту проблему?»
В сообщениях татарстанцы обвиняют в неэффективности службы отлова. Они заявляют, что жалобы в полицию не приносят результатов. В итоге родители боятся отпускать детей одних, да и сами взрослые опасаются нападений агрессивных собак.
«Сколько еще нужно пострадать жителям города, чтобы обратили внимание на эту проблему? В этот раз это коснулось и нашей семьи. Днем 3 июня в районе 65-й аптеки на папу, мирно шедшего (трезвого, предвосхищая вопросы комментаторов) по улице Ленина, напала сзади собака и прокусила ногу, хорошо, что не сильно, но это не избегает получения прививок от бешенства (7 уколов). У нас в итоге проблема как-то планирует решаться в городе по бродячим собакам? Или пусть и дальше кусают взрослых и детей? Лишний раз уж подумаешь, можно ли отпустить ребенка в магазин, сможет ли он отбиться от стаи собак?» – написал анонимный автор в соцсетях.
«Хочу обратиться к Администрации города Набережные Челны. Сегодня моего внука 8 лет вечером на прогулке, катаясь на велосипеде возле детского садика 6, на Центральной, укусила бродячая собака. Эта собака уже даже заходит на территорию садика, когда ворота открыты. Просим принять меры и избавить наших детей от нападения бродячих собак. Куда мы сейчас должны обращаться, а если она бешеная, в больницу родители поехали, кто должен нести ответственность за это?» – говорится в другом сообщении.
«Сегодня рядом с домом по улице Фрунзе, 20 на детской площадке собаки накинулись на ребенка, уже второй случай. 7 апреля укусили девочку на той же площадке», – пишет жительница Казани.
Подобные сообщения есть не только в соцсетях, но и в системе «Народный контроль»: «Бродячие собаки, 10 особей (алабай, кавказская и т. д.), есть угроза нападения. Заявитель еле отбился от собак. От вызова СП отказался. Ранее обращался, мер не приняли».
«Две бездомные собаки напали на домашнего питомца, был на поводке, с ним гуляла дочь. На следующий день подала заявку на отлов (28 марта) – безрезультатно, 9 апреля повторно позвонила с уточнением, что они уже стерилизованы и возвращать их не нужно. Сообщили, что 10 апреля будет отлов. Итог – собаки все там же», – написала в информационной системе жительница Альметьевска.
«С момента введения системы динамика количества отловленных животных начала снижаться»
В своих обращениях татарстанцы требуют срочно принять меры: «Пора уже с этим что-то делать, страдают и дети, и взрослые, и старики!!! Прошу уже соответствующие органы с этим разобраться», «Прошу принять меры администрации по ликвидации собак».
В Татарстане применяются достаточно гуманные методы в отношении безнадзорных собак. По федеральному закону об ответственном обращении с животными, принятому в 2018 году, они отлавливаются на улицах для стерилизации и вакцинации. После этого их выпускают в прежние места обитания. Намеренно убивать собак запрещено, в том числе животных, содержащихся в приютах.
Умерщвлять животное, содержащееся в приюте, можно только в случае спасения его от физических страданий. Это касается нежизнеспособных животных. Наличие у него тяжелого неизлечимого заболевания должно быть подтверждено ветеринаром. Под исключение попадают также животные, получившие травму, несовместимую с жизнью.
Система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» в отношении безнадзорных животных внедряется во многих регионах России и по всему миру. В Татарстане она действует с 1 января 2020 года, согласно новому положению в федеральном законодательстве, рассказал «Татар-информу» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильдар Нугуманов.
«С момента введения этой системы динамика количества отловленных животных начала снижаться. В 2022 году отловлено более 13,3 тыс., в 2023-м – свыше 11,9 тыс., в 2024-м – более 9,9 тыс., за первое полугодие 2025 года – свыше 4,7 тыс. Снижение по сравнению с 2022 годом к 2024 году составило 25,6%», – сообщил он.
Нугуманов также привел данные Управления Роспотребнадзора по РТ. Так, за пять месяцев 2024 года зафиксировано более 2,7 тыс. укусов, включая ослюнение и оцарапывание, собаками жителей республики. За такой же период этого года более 2,2 тыс. татарстанцев покусали собаки. По сравнению с 2024 годом это на 437 случаев меньше.
«В регионе необходимо стерилизовать не менее 70% особей собак»
Однако, как показывает опыт Татарстана и других регионов, эта система часто работает не так эффективно, как планировалось, заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.
По словам Нугуманова, есть несколько причин, почему так происходит. Первая – низкий охват стерилизацией животных. «Чтобы снизить численность бездомных животных, в регионе необходимо стерилизовать не менее 70% особей собак, как домашних, так и без владельцев. На практике отловленные собаки в основном все стерилизуются, а владельцев почти нет. И, соответственно, проходит неконтролируемое рождение щенков и увеличение популяции собак», – пояснил он.
Собеседник добавил, что родившихся беспородных щенков пристроить сложно, да и владельцы этим не занимаются. «Им проще их выкинуть на территории ферм, предприятий. И они в основном пополняют ряды бездомных собак. Это приводит к увеличению популяции собак без владельцев. Люди мало осведомлены о важности стерилизации и ответственном отношении к животным. И наши граждане по менталитету не готовы платить за операции по стерилизации. Нет госпрограмм по стерилизации, хотя бы для малообеспеченных слоев населения», – подчеркнул он.
Кроме того, по словам Нугуманова, есть владельцы, которые необдуманно взяли собаку для детей, а потом не справились с содержанием и выкинули ее на улицу. «Соответственно, эти животные пополняют ряды бездомных собак, что опять приводит к увеличению популяции собак без владельцев. Этот вопрос необходимо решить, вплоть до уголовной ответственности», – отметил он.
«Ожидаем эффект уменьшения собак без владельцев в 2026-2028 годы»
Третья причина связана с тем, что в Татарстане слабо развита система пристройства собак из приютов, сказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.
«Хороший опыт у Москвы и Московской области, где после отлова очень мало собак возвращается обратно на улицу, так как многих пристраивают. Вернувшаяся собака хоть и стерилизована, но она все равно попадает в свору собак и, соответственно, становится опасной для людей», – подчеркнул он.
Чтобы система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» работала эффективно, необходимо стимулировать стерилизацию животных у населения; жестко контролировать владельцев, чтобы не бросали собак на улицу, и стимулировать пристройство собак в семью, убежден Нугуманов.
«Только такой подход приведет к сокращению числа животных без владельцев», – заявил он.
По закону с января этого года в Татарстане стали обязательными регистрация и чипирование собак. Это сделано в том числе и для того, чтобы хозяева относились более ответственно к своим питомцам.
«Ожидаем эффект уменьшения собак без владельцев в 2026-2028 годах после проведения в этом году полной чипизации и регистрации животных в Татарстане. Так как владелец каждой выброшенной собаки или собаки на самовыгуле будет известен. И мы сможем к нему применить административные меры воздействия», – отметил собеседник информагентства.
«Тогда законодатели не учли очень важный аспект – защиту людей»
Есть потребность и необходимость в корректировке федерального закона об ответственном обращении с животными. Но он принимался в условиях, когда главным был посыл – гуманное отношение ко всем животным, в том числе бездомным, заявил «Татар-информу» депутат Госдумы Айдар Метшин.
«И сейчас этот посыл главный. Но тогда законодатели не учли очень важный аспект – защиту людей. Для создания гуманного содержания надзорных и безнадзорных животных, обеспечения безопасности требуется решение комплекса вопросов, в том числе финансовых, для организации приютов», – сказал он.
При этом парламентарий подчеркнул, что основа всех этих возникших сейчас вопросов – человек. «Не у всех людей ответственное отношение к питомцам. Они могут стать бездомными из-за, мягко говоря, недружеского отношения бывших владельцев. Поматросили и бросили. Бывают разные обстоятельства, но все это – источник отношения людей. В этом комплексе вопросов человек является главной составляющей», – пояснил он.
По мнению депутата, отношение к животным характеризует цивилизованность общества. «Когда мы всецело будем правильно, по-настоящему гуманно относиться к животным, домашним и бездомным, мы сможем сказать, что мы цивилизованное общество. Мы движемся к этому, но еще очень много необходимо сделать», – заметил он.
В России разработали план мероприятий по ответственному обращению с животными
Правительство России 7 июля утвердило план мероприятий по вопросам ответственного обращения с животными. Документ опубликован на сайте Кабмина РФ.
План предполагает разработку и внесение в Правительство федеральных законопроектов. Они будут предусматривать регулирование деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных.
Кроме того, предусматривается внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью или об угрозе причинения, механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования домашних животных.
Проекты федеральных законов также будут касаться особенностей распоряжения безнадзорными животными организациями и муниципальными образованиями. Сюда входят вопросы их передачи новым собственникам, порядок передачи животных в приюты при невозможности их дальнейшего содержания. А в случае ненадлежащего обращения с животными – изъятие их у владельцев и размещение в приютах.
Разработкой законопроектов займутся сразу семь министерств и Росприроднадзор. Провести эту работу они должны до мая 2026 года.
«Защищая людей, мы ни в коем случае не забываем о гуманном отношении к животным»
Это более совершенный документ, с учетом ошибок, опыта, практики, для решения проблемы, связанной с безопасностью людей, прокомментировал решение Правительства России Метшин.
«Защищая людей, мы ни в коем случае не забываем о гуманном отношении к животным. И те совершенно логичные дополнительные меры, как отлов, регистрация, чипирование, стерилизация, должны способствовать решению двух вопросов – гуманное отношение к животным и безопасность людей. Вторую часть мы не обеспечили, соответственно, последствия отсутствия решений, должных шагов и действий, к сожалению, привели к тому, что участилось количество нападений надзорных и безнадзорных животных и летальных исходов», – подчеркнул депутат.
По его словам, принятый документ не является панацеей и не затрагивает пока весь комплекс вопросов.
«Но это существенный шаг к тому, чтобы решить эти проблемы. Нам необходимо в этом вопросе совершенствовать законодательство и создавать условия на местах. Впереди большая работа, и мы будем этим заниматься», – отметил парламентарий.