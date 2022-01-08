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Политика
8 января 2022  12:59

Путин обсудил с Президентом Казахстана ситуацию с протестами в республике

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В ходе телефонного разговора Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили ситуацию с массовыми протестами и беспорядками в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Токаев подробно рассказал российскому лидеру о складывающейся в стране обстановке и отметил, что она стабилизируется.

Он выразил признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности – со стороны России.

По мнению Президента Казахстана сложившаяся ситуацию требует обсуждения лидерами стран-членов ОДКБ в ближайшие дни в формате видеоконференции. Он предложил провести  переговоры Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации.

Путин поддержал это предложение.

Главы двух государств договорились поддерживать постоянный контакт.

В первые дни нового года жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения.

Ранее Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы оганизации, в частности из РоссииКиргизии.

 

#казахстан #Владимир Путин #протесты
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