Путин обсудил с Президентом Казахстана ситуацию с протестами в республике

В ходе телефонного разговора Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили ситуацию с массовыми протестами и беспорядками в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Токаев подробно рассказал российскому лидеру о складывающейся в стране обстановке и отметил, что она стабилизируется.

Он выразил признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности – со стороны России.

По мнению Президента Казахстана сложившаяся ситуацию требует обсуждения лидерами стран-членов ОДКБ в ближайшие дни в формате видеоконференции. Он предложил провести переговоры Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации.

Путин поддержал это предложение.

Главы двух государств договорились поддерживать постоянный контакт.

В первые дни нового года жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения.

Ранее Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы оганизации, в частности из России, Киргизии.