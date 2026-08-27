Психолог рассказала, почему запрет на телефоны в школах полезен для детей

С 1 сентября в России введут запрет на использование телефонов на уроках. При этом приказ предусматривает исключения. Пользоваться мобильными телефонами во время занятий разрешат при возникновении угрозы жизни или здоровью учеников и сотрудников образовательных учреждений, а также в других экстренных ситуациях.

Семейный психолог Анастасия Кардиакос в разговоре с «Радио 1» отметила, что новые правила могут оказаться полезными для детей.

«Телефон не изымается навсегда, а лишь перестает быть центром внимания в течение 45 минут урока. Такая модель учит детей различать "срочное" и "отвлекающее", возвращая им способность концентрироваться без постоянной проверки уведомлений», – пояснила эксперт.

Она также отметила, что внимание у современных детей плавающее и короткое, а новая мера поможет вернуть хотя бы часть усидчивости и научить ребят фокусироваться и придумывать новое, не впадая в зависимость от гаджетов.

«Если детям срочно нужно связаться с родителями, они могут это сделать. Им выдают телефон, допустим, на перемене или в конце уроков», – успокоила психолог.

Отмена телефона похожа на привыкание к школьной форме – сначала всегда есть дискомфорт, однако вскоре правила становятся нормой, особенно если они вводятся постепенно и с пониманием возрастных потребностей, подытожила Анастасия Кардиакос.