В Нижнекамске появится «Дом Первых» – молодежный центр, аналогов которому нет в России

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске планируется создание «Дома Первых» – центра детского дополнительного образования, аналогов которому в России пока нет. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

По словам Беляева, новое пространство станет современной образовательной площадкой, где дети смогут развивать таланты в востребованных направлениях, получать дополнительные знания и практические навыки.

«Дом Первых» создается в рамках реновации Дворца творчества детей и молодежи имени Садыкова и станет первым подобным пространством в стране. Предполагается, что учреждение продолжит работу как центр детского творчества, но при этом будет отвечать запросам современной молодежи.

Кроме того, в «Доме Первых» планируется открыть городской продюсерский центр, который займется поддержкой юных артистов и музыкантов.

На создание объекта направлено более 300 млн рублей. Основные строительные работы уже завершены, в настоящее время ведется оснащение помещений мебелью и оборудованием.

