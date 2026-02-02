news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 февраля 2026 08:05

В Нижнекамске появится «Дом Первых» – молодежный центр, аналогов которому нет в России

Читайте нас в
Телеграм
В Нижнекамске появится «Дом Первых» – молодежный центр, аналогов которому нет в России
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске планируется создание «Дома Первых» – центра детского дополнительного образования, аналогов которому в России пока нет. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

По словам Беляева, новое пространство станет современной образовательной площадкой, где дети смогут развивать таланты в востребованных направлениях, получать дополнительные знания и практические навыки.

«Дом Первых» создается в рамках реновации Дворца творчества детей и молодежи имени Садыкова и станет первым подобным пространством в стране. Предполагается, что учреждение продолжит работу как центр детского творчества, но при этом будет отвечать запросам современной молодежи.

Кроме того, в «Доме Первых» планируется открыть городской продюсерский центр, который займется поддержкой юных артистов и музыкантов.

На создание объекта направлено более 300 млн рублей. Основные строительные работы уже завершены, в настоящее время ведется оснащение помещений мебелью и оборудованием.

Подробнее читайте в интервью: Радмир Беляев, мэр Нижнекамска: «Отпразднуем 60-летие города на высоком уровне!»

по теме Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»
Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»
#12 этаж
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026