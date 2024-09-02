«За прочными знаниями»: в Набережных Челнах открыли новую школу

Сегодня, 2 сентября, в Набережных Челнах открыли новую школу — профильный лицей №42, в котором будут учиться 1,5 тыс. учеников 5–11-х классов. За последние десять лет это десятая построенная в Набережных Челнах школа.

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов посетил торжественную линейку. Он вручил цветы директору лицея Ольге Фокеевой.

Мэр Автограда Наиль Магдеев отметил, что благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Челнах появилось еще одно учебное учреждение. Стандартный срок строительства новой школы составляет 18 месяцев, но учреждение возвели за полгода, причем не в ущерб качеству. «Это важное замечание. Строители, а это компания „Евростиль“, зашли на объект в марте текущего года», — пояснил он.

Глава города обратился к учащимся лицея. «Дорогие ребята, мы надеемся, что в этой прекрасной школе вы получите новые прочные знания. Они, безусловно, пригодятся вам в будущей взрослой жизни», — пожелал Магдеев.

Громких аплодисментов удостоились педагоги школы.

«Большое человеческое спасибо хочу адресовать учителям. Сказать им спасибо за их благородный и нелегкий труд», — сказал мэр.

Для учеников и учителей подготовили нежный танец как предвестник легкой и плодотворной учебы.

Директор Ольга Фокеева провела экскурсию для гостей праздника. Так, ученики-спортсмены показали спортивный зал, в котором они теперь будут заниматься. Здесь созданы все условия: баскетбольные и волейбольные зоны, гимнастические снаряды, теннисные столы и современные тренажеры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Магдеев подсчитал, сколько детских садов и школ еще необходимо Челнам.