«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

После того как в Зеленодольске обрушилась часть кровли склада «Магнита», где пострадала женщина, Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал ужесточить контроль за уборкой снега с крыш. О подробностях ЧП, реакции надзорного ведомства и властей республики – в репортаже «Татар-информа».





Фото: МЧС России

«Порядка ста пожарных и спасателей ликвидируют последствия обрушения крыши склада»

Обильные снегопады этой зимой создают все новые проблемы. Снега настолько много, что крыши зданий не выдерживают его тяжести. Сегодня крупное ЧП произошло в Зеленодольске, там обрушилась часть крыши склада «Магнита».

Сообщение о происшествии в Зеленодольске поступило сегодня в одиннадцатом часу. Очевидцы сообщили «Татар-информу», что через зеленодольский поселок Гари в сторону складов «Магнита» несутся машины пожарных и скорые. Как выяснилось, на улице Машиностроителей обрушилась кровля складского помещения «Магнита».

Поначалу официальные источники сообщили, что площадь обрушения составила порядка 100 квадратных метров, однако позже стало понятно, что масштаб значительно больше – обрушились 540 квадратных метров кровли.

Для ликвидации последствий были задействованы 82 сотрудника пожарно-спасательных подразделений.

К сожалению, не обошлось без пострадавших – во время эвакуации пострадала женщина, она получила травмы брюшной полости и головы. Как сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как выяснилось, ЧП произошло из-за скопления большого количества снега на крыше склада. Убирать его после сильных снегопадов никто не стал. Поэтому произошедшим тут же заинтересовалась прокуратура. На место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев, прокуратура начала проверку соблюдения требований градостроительного законодательства при вводе обрушившегося здания в эксплуатацию, а также требований законодательства об охране труда.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщила администрация склада, из здания склада смогли эвакуироваться 29 человек.

«К ликвидации последствий происшествия привлекались 98 человек личного состава и 31 единица техники, в том числе от МЧС России – 66 человек и 18 единиц техники. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы на предмет возможного наличия людей», – сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Марат Гумиров.

Несколько ЧП только в Казани

К сожалению, это не первое происшествие с момента последнего сильного снегопада, обрушившегося на Татарстан.

9 февраля не выдержала крыша дома №71а на улице Беломорской. Из-за происшествия в доме временно отключили отопление. Управляющая компания сразу же взялась за восстановительные работы.



Также обрушилась крыша здания детской поликлиники на улице Химиков. Как прокомментировали в Минздраве Татарстана, эвакуация не потребовалась, инженерные коммуникации повреждены не были.

Частично обрушилась крыша казанской гимназии №27 ночью 8 февраля. На место выехала оперативная группа во главе с руководителем исполкома Рустемом Гафаровым. Здание гимназии имеет статус объекта культурного наследия республиканского значения. В ней обучается 731 ученик. Никто не пострадал, поскольку все произошло ночью.

Крыша детского сада обрушилась в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района 2 февраля. Капитальный ремонт кровли был выполнен в 2011 году. В 2024 году в учреждении проводились внутренние работы: облицовка помещений, монтаж дренажной системы и благоустройство территории, отметил глава района Марат Гафаров.

Прошлой ночью обрушилась кровля в доме №40 на улице Гвардейской в Казани. Прокуратура выяснила, что снег там не убирали с декабря. Между тем в законе прописана необходимость чистить крышу при уровне снега в 30 сантиметров, однако на кровле этого дома выросла двухметровая снежная шапка. После проверок надзорного ведомства УК «ЖКХ Гвардейская» и ее руководителя оштрафовали за нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами, а также обязали их устранить нарушения.

Как стало известно «Татар-информу», накануне вечером предприниматель пытался почистить крышу своего склада в казанском поселке Юдино. Сначала ему помогал товарищ, потом мужчина продолжил один. В какой-то момент снег с крыши рухнул прямо на него – от полученных травм он скончался на месте. Его тело обнаружила супруга уже поздно вечером.

Фото: МЧС России

«Ситуация с не чищенными от снега крышами под жестким взором прокуратуры»

В связи с чередой происшествий Раис РТ Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам усилить контроль за содержанием крыш.

«В результате обильных снегопадов многократно возросла нагрузка и, как следствие, риск обрушения. Раис республики отметил, что ситуация под жестким взором прокуратуры и все нарушители получат наказание в соответствии с законом», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.



О необходимости усилить контроль за уборкой снега Рустам Минниханов говорил на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ в минувшую субботу. Особое внимание он поручил уделить очистке от снега и наледи крыш жилых зданий и социальных объектов.

Он поручил всем ответственным структурам, министерствам и ведомствам организовать круглосуточную работу всех дорожных, коммунальных и аварийных служб, обеспечить своевременную очистку от снега автомобильных трасс, дорожно-уличной сети населенных пунктов и общественных пространств. Также Раис республики отметил важность контроля работы управляющих компаний в части уборки не только дворов, но и крыш.

Прокуратура Татарстана тем временем усилила контроль за работой коммунальщиков по очистке дорог, дворов и крыш.

А пока спасатели продолжают работать на месте обрушения крыши склада в Зеленодольске – на тот случай, если кто-то из рабочих остался под завалами. К этой работе подключили кинологов.