Минниханов в связи со снегопадами потребовал следить за ситуацией на дорогах

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании потребовал следить за ситуацией на дорогах в связи со сложными из-за снегопадов и перепадов температуры погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

В частности, Раис РТ поручил контролировать состояние дорожного полотна, уборку снега с тротуаров и во дворах. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить уборке снега и наледи с крыш жилых зданий и социальных объектов.

Смещающийся с запада теплый атмосферный фронт принес в Татарстан снежную и пасмурную неустойчивую погоду вместе с повышением температурного фона. С начала февраля в Казани выпал 121% от месячной нормы осадков.

Сегодня в регионе ожидаются мокрый снег, метели и гололед. Завтра, 15 февраля, прогнозируются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с, гололед, ледяной дождь, туман, сильный снег и мокрый снег.