Происшествия 8 февраля 2026 11:23

Часть крыши обрушилась в казанской гимназии №27

Фото: t.me/AISalikhov/1082

Ночью в первом здании казанской гимназии №27 с татарским языком обучения им. Хади Такташа произошло частичное обрушение крыши. Пострадавших нет, инженерные коммуникации также не повреждены. Об этом сообщил глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

По его словам, ранним утром на место выехала оперативная группа во главе с руководителем Исполкома Рустемом Гафаровым.

«Рабочая бригада уже на объекте, ремонтные работы запланированы на ближайшее время», – написал Салихов в своем Telegram-канале.

Здание гимназии имеет статус объекта культурного наследия республиканского значения. В образовательном учреждении обучается 731 ученик.

#обрушение крыши #гимназия #вахитовский район казани
