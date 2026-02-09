В Казани обрушилась часть крыши дома на Беломорской
Сегодня в Казани в доме на Беломорской, 71А обрушилась крыша над двумя подъездами. Никто не пострадал. Об этом сообщает администрация Московского и Кировского районов.
Дом – пятиэтажная хрущевка 1964 года постройки. Управляющая компания сразу начала восстановительные работы. Специалисты отмечают, что угрозы дальнейшего обрушения нет.
В настоящее время в доме система центрального отопления восстановлена, работы по запуску тепла в двух подъездах, над которыми обрушилась кровля, продолжаются.