В Казани обрушилась часть крыши дома на Беломорской

Фото: t.me/kirmosinfo/14451

Сегодня в Казани в доме на Беломорской, 71А обрушилась крыша над двумя подъездами. Никто не пострадал. Об этом сообщает администрация Московского и Кировского районов.

Дом – пятиэтажная хрущевка 1964 года постройки. Управляющая компания сразу начала восстановительные работы. Специалисты отмечают, что угрозы дальнейшего обрушения нет.

В настоящее время в доме система центрального отопления восстановлена, работы по запуску тепла в двух подъездах, над которыми обрушилась кровля, продолжаются.