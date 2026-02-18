Директора управляющей компании оштрафовали за обрушение кровли в доме на Гвардейской

Директора управляющей компании оштрафовали после обрушения части кровли в доме на Гвардейской, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее в соцсетях сообщалось, что администрация назвала причиной обрушения аномальные осадки, однако выяснилось, что снег на крыше не убирали с декабря. Несмотря на то, что в законе прописана необходимость чистить крышу при уровне снега 30 сантиметров, на кровле дома выросли двухметровые сугробы.

Прокуратура провела проверку. УК «ЖКХ Гвардейская» и ее руководителя оштрафовали за нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами, а также обязали их устранить нарушения.