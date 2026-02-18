news_header_top
Происшествия 18 февраля 2026 12:12

Прокуратура проводит проверки после обрушения крыши «Магнита» в Зеленодольске

Крыша «Магнита» в Зеленодольске обрушилась из-за большого количества снега, сообщает прокуратура Татарстана.

В ведомстве сообщили, что проводят все необходимые проверки. На место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольске обрушилась кровля крыши здания «Магнита». Пострадала одна местная жительница, а площадь обрушения составила 100 квадратных метров.

#прокуратура рт #зеленодольск #обрушение крыши
