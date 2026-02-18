news_header_top
Общество 18 февраля 2026 13:51

Минниханов поручил усилить контроль за содержанием крыш в республике

Раис РТ Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам усилить контроль за содержанием крыш. Об этом сообщила руководитель пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.

«В результате обильных снегопадов многократно возросла нагрузка и, как следствие, риск обрушения. Раис республики отметил, что ситуация под жестким взором прокуратуры и все нарушители получат наказание в соответствии с законом», – сообщила Галимова.

Напомним, сегодня в Зеленодольске из-за снега обрушилась кровля склада на площади 500 квадратных метров. В результате инцидента пострадала женщина, она госпитализирована.

