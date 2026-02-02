news_header_top
Происшествия 2 февраля 2026 12:22

Глава Дрожжановского района прокомментировал обрушение крыши детского сада

В детском саду №1 «Солнышко» в селе Старое Дрожжаное произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

По информации районной администрации, специалисты проводят обследование здания и устанавливают причины обрушения. Отмечается, что капитальный ремонт кровли был выполнен в 2011 году. В 2024 году в учреждении проводились внутренние работы: облицовка помещений, монтаж дренажной системы и благоустройство территории.

«На время проверки и восстановительных работ детский сад временно работать не будет. Все дети будут направлены в другие дошкольные учреждения с учетом удобства для семей: в детский сад №2 в с. Старое Дрожжаное, детский сад №3 в с. Новое Дрожжаное и Староильмовский детский сад. Будет организован подвоз детей», – написал глава района на своей странице в соцсети «Вконтакте».

О сроках возобновления работы учреждения власти сообщат дополнительно.

