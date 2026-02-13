news_header_top
Общество 13 февраля 2026 14:14

Минздрав РТ прокомментировал обрушение кровли в детской поликлинике в Казани

В здании детской поликлиники на улице Химиков в Казани произошло обрушение кровли. В результате никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

«Произошло обрушение части двухскатной кровли здания детской поликлиники. Инженерные коммуникации не повреждены, эвакуация не проводится, пострадавших нет», – сообщили в ведомстве.

В Минздраве РТ заявили, что медицинскую помощь пациентам продолжают оказывать планово и в полном объеме. В поврежденном здании запланированы работы по ремонту кровли.

