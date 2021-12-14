«На нее страшно было смотреть»: как сложится жизнь маленькой девочки, которую избила мама

Ровно две недели провела в больнице полуторагодовалая девочка, которую избила мать, снимая все на камеру. Сегодня журналисты навестили ее в стационаре. Сможет ли забрать к себе малышку ее бабушка, благодаря которой девочку удалось спасти, или ребенка все-таки вернут отцу – в репортаже ИА «Татар-информ».

Появление журналистов с камерами и микрофонами в игровой комнате больницы вызвало большое оживление среди детишек

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Появление журналистов с камерами и микрофонами в игровой комнате Детского стационара Центральной городской клинической больницы №18 вызвало большое оживление среди детишек. Все с интересом рассматривали незнакомые лица, с любопытством задавали вопросы, а кто-то даже бесстрашно заглянул в объективы видеокамер.

Все, кроме одной. Маленькая Вика, история которой потрясла всех неравнодушных жителей республики две недели назад, казалась очень растерянной. Она не заплакала, не зажалась в угол, но держалась поодаль, словно не решаясь ни к кому подойти. За все время, которое с ней провели журналисты, девочка не проронила ни слова.

«На нее страшно было смотреть»

«Когда она к нам попала, у нее был фингал, полностью заплывший глаз, большой синяк на ноге. Что творилось под памперсом, это просто словами не передать, его как будто дня два не меняли. Вся кожа слезла, все кровило. Она даже в туалет сходить не могла. На нее страшно было смотреть, мы все это залечивали», – рассказала заведующая детским стационаром Татьяна Мороз.

Она заметила, что девочка очень маленькая даже для своего возраста. Вике год и 7 месяцев, она весит всего восемь с половиной килограммов. Девочка не умеет держать ложку и почти не разговаривает.

«Она не понимает обращенную к ней речь: “Дай мне”, “Давай поиграем”. Наши сотрудники день и ночь рядом, пытаются с ней разговаривать, а она никак не реагирует. Это говорит о том, что с ней не играли. Вряд ли у нее вообще были игрушки.

Когда ее приехал проведать прокурор и подарил первую игрушку, она смотрела на этого мишку и даже не понимала, что его нужно взять, прижать. Если купить новую игрушку ребенку, у которого они уже были, он радуется. А она даже не понимала, как реагировать», – рассказала врач.



По словам работников стационара, первое время к малышке нельзя было даже протянуть руку, она начинала истерично плакать. Сейчас же девочка уже освоилась в больнице, ведет себя все так же тихо, но у нее заметно улучшился аппетит, она стала хорошо питаться и спокойно спать.

«Она всегда была без настроения»

Проведать внучку сегодня пришла и ее бабушка Лола Федоренко, благодаря которой все происходящее в семье получило огласку, и девочку забрали у нерадивой матери. Она рассказала, что скандалы в семье ее сына не были редкостью и возникали чаще всего из-за бытовых причин. Один из таких случаев даже закончился вызовом полиции.

«Между собой у них всегда были разногласия, но чтобы это сказывалось на ребенке, такого я не знала. Они ругались, расходились. Однажды я даже ее маме говорила: ну приходи ко мне, живи с ребенком, разойдитесь с ним. Но уже на следующий день они говорили, что все нормально», – поделилась Лола Федоренко.

По словам женщины, частым гостем в квартире своих детей она не была, зато внучка нередко оставалась у нее. Прошлое лето девочка и вовсе почти все время провела у бабушки. Родители привозили, оставляли ее на три-четыре дня и исчезали. Чем они занимались в это время, бабушка рассказать не смогла. По ее словам, невестка была в декрете, а сын официально не работал, зарабатывал на жизнь подработками.

«С синяками ребенок, конечно, не приезжал. Но она всегда была без настроения. Когда они ее забирали, у нее такие грустные глаза были, и приезжала ко мне она тоже грустная, но после приходила в себя, начинала играть. Я думала, это из-за того, что они между собой скандалят, поэтому ребенок так себя ведет», – вспоминает женщина.

Лола Федоренко приняла твердое решение забрать малышку себе Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Бабушка собирает документы для оформления опеки

Лола Федоренко поделилась очень важной деталью: видео с издевательствами над ребенком попало к ней 1 декабря, и она в ту же минуту позвонила в полицию. Однако невестка отправила ролик мужу еще за пару дней до этого. За все это время отец девочки Александр Епанешников не только не обратился в полицию, но даже не приехал проведать дочь.

Позднее, по словам бабушки, он стал оправдываться, мол, был занят на работе, но и это оказалось очередной ложью. Более того, выяснилось, что молодой человек отправил видео матери случайно, а когда оно оказалось у полиции и просочилось в Интернет, он предпочел обвинить во всем бабушку ребенка, якобы та подняла ненужную шумиху.

Сама Лола Федоренко заявила, что именно эти слова заставили ее принять твердое решение забрать малышку себе. Вначале она просила сына собрать вещи внучки и переехать к ней, чтобы вместе воспитывать Вику. Однако вместо того, чтобы заняться собственной дочкой, молодой человек поспешил в полицию, чтобы защищать жену, прекрасно зная, что она творила с их ребенком.



После этого бабушка уже и думать не могла о том, чтобы оставить Вику с кем-то из ее родителей. Сейчас на маму девочки Алену Епанешникову возбуждено уголовное дело, она находится в СИЗО. Бабушка тем временем активно собирает документы на оформление опеки.

«Оснований для лишения отца родительских прав пока нет»

«Бабушка девочки обратилась ко мне для того, чтобы мы помогли ей оформить опеку над ребенком. Но надо понимать, что ее папа не лишен родительских прав. Решение принимают органы опеки, не Уполномоченный, не сотрудники больницы, и, насколько мне понятно, оснований для лишения отца родительских прав пока нет. Если выяснится, что папа знал об истязаниях ребенка и молчал, то этого будет достаточно, чтобы не передавать ему ребенка», – прокомментировала ситуацию Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, которая также приехала в больницу проведать малышку.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец тоже приехала в больницу проведать малышку Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сотрудники правоохранительных органов сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств этого дела. Учитывая, что у отца девочки были видео издевательств, но в полицию обращаться он даже не собирался, лишение его родительских прав может стать лишь вопросом времени.

Так или иначе, сам молодой человек от дочери отказываться не собирается. Врачи стационара рассказали, что он очень часто навещает малышку. Вика его узнает, улыбается при встрече, тянется к папе.

Лола Федоренко общение с Александром не поддерживает. Она с младшим сыном Вовой, которому всего 14 лет, надеется забрать девочку себе.

«Младший сын тоже узнал об этом, но сразу отгородился, сказал, что не хочет ничего слышать. Хочет только спасти Вику, хочет, чтобы мы ее забрали. Они все лето провели вместе, играли. Надеюсь, и отец ее когда-нибудь осознает, но пока не верю в это», – высказалась женщина.

Напомним, что шокирующее видео с издевательствами над беззащитным ребенком появилось в социальных сетях в начале декабря. Как выяснилось позднее, таким образом мать девочки пыталась «насолить» мужу, который собирался уйти из семьи. Спасти малышку удалось благодаря ее бабушке. Видео, где невестка избивает ее внучку, попало к ней случайно, женщина сразу же обратилась в отдел полиции «Азино-2».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». На прошлой неделе Советский районный суд Казани отправил мать девочки Алену Епанешникову в СИЗО на два месяца.