Уголовное дело завели после видео, где жительница Казани издевается над маленькой дочкой

В соцсетях появилось видео, как жительница Казани издевается над маленькой дочкой.

Как сообщил старший помощник руководителя У СК России по РТ Андрей Шептицкий, запись была сделана 1 декабря в квартире одного из домов по проспекту Победы в Казани. 31-летняя пьяная женщина жестоко избила годовалую дочку. Расправу она снимала на камеру мобильника.

На сегодняшний день малышку забрали у матери, она находится под присмотром медиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Кроме того, прокуратура инициировала передачу в производство следственного управления из МВД по РТ ранее возбужденного в отношении матери ребенка уголовного дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», прокуратура Татарстана начала проверку видео, где мать жестоко избивает маленькую дочку. Как стало известно агентству, таким образом мать решила выместить злость на малышке после ссоры с возлюбленным.

