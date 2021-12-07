Полицейские задержали жительницу Казани, которая издевалась над маленькой дочкой

Жительницу Казани, которая жестоко избила полуторогодовалую дочку и снимала издевательства на видео, задержали. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

1 декабря в отдел полиции обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что ее невестка издевается над маленькой внучкой.

Как было установлено полицейским, 31-летняя женщина из-за ссоры с мужем избила маленькую дочку и сняла издевательства на видео. Запись она отправила супругу. Тот в свою очередь показал его матери, а женщина обратилась к полицейским.

Девочку изъяли из семьи и поместили в больницу. В отношении нерадивой матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как стало известно ИА «Татар-информ», в настоящее время готовятся документы на лишение матери родительских прав.

Ранее агентство сообщало, что прокуратура начала проверку после видео, где жительница Казани избивает маленькую дочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».