Инспекторы ПДН рассказали, как забирали в Казани годовалую девочку, которую избивала мать

1 декабря в отдел полиции «Азино-2» в Казани обратилась жительница Казани. Женщина сообщила, что ее невестка жестоко обращается с маленькой внучкой.

«В 11.00 сотрудники подразделения по делам несовершеннолетним выехали по месту жительства женщины. Долгое время им никто не открывал дверь. Тогда было принято решение взять квартиру под наблюдение, вызвать сотрудников МЧС, а также хозяина съемной квартиры. Мужчина приехал, открыл дверь в жилище, где была обнаружена маленькая девочка с матерью. Ребенок был незамедлительно отправлен в больницу для оказания медицинской помощи», – начальник ПДН Управления МВД России по Казани Диана Багаутдинова.

Семья ребенка поставлена на профилактический учет в ПДН и межведомственный социальный патронат.

Всего с начала гада в Казани было возбуждено и направлено в суд 7 уголовных дел по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Кроме того, выявлено свыше 1000 семей, которые на данный момент стоят на учете в ПДН, с ними проводиться профилактическая работа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани 31-летняя женщина избивала маленькую дочку и записывала издевательства на камеру мобильника. По данному факту в прокуратуре республике была организована проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Женщину отправили под подписку о невыезде, а ребенка поместили в медчуреждение.



