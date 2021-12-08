«Я прошу прощения у дочери»: Суд арестовал мать из Казани за избиение своего ребенка

Советский районный суд Казани арестовал Алену Епанешникову, которую подозревают в истязании полуторагодовалой дочери. Женщина избила малышку, записала все на видео и отправила мужу.

Сегодня Епанешникову доставили в суд, следствие просило отправить подозреваемую в СИЗО. У следствия есть все основания полагать, что женщина может скрыться.

Фото: © Елена Саляхова

«Причастность к совершению преступлению подтверждается показаниями супруга Епанешнековой, ее свекрови и других свидетелей. Свою вину Епанешникова признала. Кроме того, женщина уже была судима ранее за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, она освободилась в 2019 году», – обратился к суду следователь.

Фото: © Елена Саляхова

Сейчас, по словам следователя, девочка находится в больнице. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Выслушав следователя, Епанешникова едва не расплакалась. Она просила суд не отправлять ее в СИЗО, ограничиться домашним арестом.

Фото: © Елена Саляхова

«Я очень раскаиваюсь. Прошу прощения у своей дочери и у общества. Я очень сильно виновата», – едва слышно проговорила задержанная.

Выслушав доводы сторон, суд принял решение отправить Епанешникову в СИЗО, там она проведет два месяца, до 7 февраля.

Если вина Епанешниковой будет доказана, то ей грозит до 7 лет лишения свободы.

В ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы передать малышку родственникам или в детский дом.

«Суд обратил внимание следователя на необходимость разрешить вопрос о передаче несовершеннолетнего ребенка на период применения меры пресечения на попечение близких родственников, родственников или других лиц, либо о помещении в соотвествующие детские или социальные учреждения», – отметил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жительнице Казани Алене Епанешниковой грозит срок за издевательства над маленькой дочкой.

Женщина все записала на видео и отослала мужу. Тот, в свою очередь, по ошибке отправил видео своей матери. Бабушка сразу же обратилась с заявлением в полицию.

Выяснилось, что таким изощренным способом Епанешникова хотела отомстить супругу, который собирался уйти из семьи.

Соседи семьи рассказали, что между супругами постоянно вспыхивали ссоры. Они устраивали пьянки, одна из которых и вовсе закончилась приездом полицейских.

После того, как бабушка обратилась в полицию, ребенка изъяли, сейчас девочка находится в больнице. В отношении Епанешниковой было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».