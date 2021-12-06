Прокуратура начала проверку после видео, на котором мать из Казани издевается над дочкой

В социальных сетях появилось видео, на котором мать из Казани издевается над своей годовалой дочкой. На ролике видно, как женщина толкает голого ребенка на пол, после чего продолжает издеваться над плачущей девочкой, параллельно крича и матерясь. По этическим соображениям, мы не можем опубликовать само видео в новости.

Как стало известно ИА «Татар-информ», женщина поссорилась со своим возлюбленным и свою злость в результате конфликта решила выместить на годовалой дочке. На нее написала заявление бабушка ребенка.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство начало проверку после случившегося. Прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Девочку изъяли у матери, сейчас ребенок находится в больнице. Семью поставили на учет в полиции, работают заинтересованные соцслужбы. Ситуация с ребенком находится на особом контроле прокуратуры.