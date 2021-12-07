«Ты – подопытный кролик»: матери из Казани грозит срок за издевательства над дочкой

Шокирующий случай произошел в Казани: мать в отместку мужу жестоко избила свою полуторагодовалую дочь и сняла все на видео. В отношении нее уже возбудили уголовное дело, девочку забрали. Как удалось выяснить ИА «Татар-информ», это далеко не первый случай в этой семье, когда маленький ребенок становится участником семейных разборок.

Шокирующее видео с издевательствами над беззащитным ребенком появилось в социальных сетях накануне. В ролике видно, как женщина с силой отталкивает ребенка, голая девочка падает на холодный пол. Мама продолжает ее пинать, от каждого удара малышка отлетает в сторону, как кукла. Ребенок плачет от боли и страха, а мать продолжает истязать ее, параллельно снимая все на камеру.

«Папа думает, что ты подопытный кролик? Можно над тобой издеваться, можно тебя пинать, как маму. Можно? Ничего с тобой не случится. А он пока к другим бабам поедет», – комментирует происходящее женщина. Речь за кадром заплетается, очевидно, что мать малышки перебрала с алкоголем.

Как выяснилось позднее, издевательства, попавшие на камеру, были изощренным планом мести. Мать девочки пыталась таким образом насолить мужу, который собирался уйти из семьи. Позднее она отправит видеоролик мужу, он случайно перешлет его своей матери, а та обратится в полицию.

Соседи хоть и не были знакомы с молодой парой лично, но о проблемах в их отношениях знали не понаслышке Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Она была настолько тихой, что я думала, она даже не говорит»

Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось поговорить с жильцами дома, где жили супруги. Соседи, хоть и не были знакомы с молодой парой лично, но о проблемах в их отношениях знали не понаслышке.

«Пересекались иногда, муж всегда здоровался, был более общительный, а женщина всегда молчала. Она была очень тихой, настолько тихой, что я думала, она даже не говорит. То, что случилось с ребенком, конечно, ужасно. У них всегда были натянутые отношения, но я никогда не думала, что она способна сделать такое», – рассказала соседка напротив Эльвира.

По ее словам, пьянки у соседей не были редкостью, одна из таких посиделок в конце прошлого августа и вовсе закончилась приездом полиции.

По словам Эльвиры, пьянки у соседей не были редкостью Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Было часа два-три ночи, я резко проснулась от шума, услышала, как кто-то бьется в нашу дверь. Посмотрела в глазок, а там двое мужчин дерутся, чуть ли не кубарем катаются по коридору. Один из них был ее муж, он стоял в одних трусах, без носков, без обуви. Когда мы вышли и сказали, что вызвали полицию, второй мужчина сразу скрылся. Со стороны это выглядело просто смешно, но мы испугались за ребенка», – вспомнила соседка.

По ее словам, мужчина был пьян и толком объяснить, что произошло, так и не смог. Сказал, что к его жене «приперся ее хмырь» и что «вытащил его прямо из кровати». Очевидно, что конфликт между мужчинами перерос в драку, и женщина выставила их обоих за дверь.

«Он ломился в дверь, просил его впустить. Даже не был против, когда мы сказали, что вызвали полицию, ответил: “Вызывайте, она меня не пускает на мою территорию”. Они даже ручку двери сломали, она отпадает. А вот это следы крови, до сих пор тут», – сказала Эльвира, указывая на дверь соседей.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Ребенка как будто вообще не было»

«Они вообще часто ссорились. Вечно то сходились, то расходились, то их как будто вообще тут не было. Иногда она выставляла мужа из дома и не пускала. Мне кажется, на этот раз опять произошло что-то подобное. Может, он уехал к маме, а ребенка жена себе оставила», – предположила соседка.

По ее словам, если с родителями малышки она изредка пересекалась в коридоре, то саму девочку практически никогда не видела.

«Ребенка как будто вообще не было, всегда было так тихо. Обычно же мамы гуляют с детьми, с коляской или еще как. Видишь ребенка, когда его ведут в садик или когда к бабушке с дедушкой выбираются, а тут, если бы мне мама моя не сказала, я бы вообще не знала, что у них ребенок есть», – поделилась Эльвира.

Слова Эльвиры корреспонденту ИА «Татар-информ» подтвердила и другая соседка супругов Марина.

«Видела их с ребенком только раз, когда они заезжали. Тогда это был еще совсем маленький ребенок, его носили в переноске. А потом, чтобы выходили с девочкой куда-то, ни разу такого не припомню», – рассказала женщина.

Соседка никогда не слышала детский плач и даже подумать не могла, что буквально в нескольких метрах от нее так издеваются над маленьким ребенком Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Женщина узнала о произошедшем только от журналистов и была явно поражена случившимся. Она заверила, что никогда не слышала детский плач и даже подумать не могла, что буквально в нескольких метрах от нее так издеваются над маленьким ребенком.

«Сердце болит, ее нельзя назвать ни мамой, ни человеком. Даже звери так не относятся к своим детям», – высказалась Марина.

Девочку забрали у матери, сейчас малышка в больнице

Спасти малышку от издевательств удалось благодаря ее бабушке. Видео, где невестка избивает ее внучку, попало к Лоле Федоренко случайно: сын перепутал кнопки и по ошибке переслал его матери. Женщина сразу же обратилась в отдел полиции «Азино-2».



«В 11.00 сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выехали по месту жительства женщины. Долгое время им никто не открывал дверь. Тогда было принято решение взять квартиру под наблюдение, вызвать сотрудников МЧС, а также хозяина съемной квартиры. Мужчина приехал, открыл дверь в жилище, где была обнаружена маленькая девочка с матерью. Ребенок был незамедлительно отправлен в больницу для оказания медицинской помощи», – рассказала начальник ПДН Управления МВД России по Казани Диана Багаутдинова.

Девочку изъяли у матери, сейчас ребенок находится в больнице. Сегодня ее навестили сотрудники прокуратуры. Стражи порядка подарили девочке мягкую игрушку, сладости и пообщались с ней, а также поинтересовались у врачей по поводу ее состояния и здоровья.

Семью поставили на учет в полиции, работают заинтересованные соцслужбы. В отношении нерадивой матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Она признала свою вину и раскаялась на видео, которое опубликовали на официальном сайте СК России.

«Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери – побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь, я готова нести за это наказание», – сообщила она на видео.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Кроме того, прокуратура инициировала передачу в производство Следственного управления из МВД по РТ ранее возбужденного в отношении матери ребенка уголовного дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».



Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, расследование уголовного дела взято под особый контроль в надзорном ведомстве.

Как стало известно ИА «Татар-информ», в настоящее время готовятся документы на лишение матери родительских прав. Бабушка девочки объяснила корреспонденту агентства, что хочет забрать внучку к себе.

«С журналистами говорить не хочу, мне нужен только мой ребенок», – высказалась женщина.