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Ру Тат
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Происшествия
7 декабря 2021  14:40
Павел Климчак

Сотрудники прокуратуры навестили в больнице девочку, которую избивала мать

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В Казани сотрудники прокуратуры посетили отделение отказных детей при 18-ой детской городской больнице, чтобы навестить девочку, которую избивала мать.

Стражи порядка подарили ребенку мягкую игрушку, сладости и пообщались с ней, а также поинтересовались у врачей по поводу ее состояния и здоровья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что прокуратура начала проверку после видео, на котором мать из Казани издевается над дочкой. После этого инцидента завели уголовное дело, мать девочки задержали

#Прокуратура #больница #девочка
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