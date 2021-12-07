Сотрудники прокуратуры навестили в больнице девочку, которую избивала мать

В Казани сотрудники прокуратуры посетили отделение отказных детей при 18-ой детской городской больнице, чтобы навестить девочку, которую избивала мать.

Стражи порядка подарили ребенку мягкую игрушку, сладости и пообщались с ней, а также поинтересовались у врачей по поводу ее состояния и здоровья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что прокуратура начала проверку после видео, на котором мать из Казани издевается над дочкой. После этого инцидента завели уголовное дело, мать девочки задержали.