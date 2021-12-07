Избившая дочь жительница Казани на видео признала вину и сообщила, что готова к наказанию

Избивавшая свою полуторагодовалую дочь 31-летняя жительница Казани признала свою вину и раскаялась на видео, которое опубликовали на официальном сайте СК России.

«Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери – побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь, я готова нести за это наказание», – сообщила она на видео.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому установить все обстоятельства произошедшего. Расследование дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что прокуратура начала проверку после видео, на котором мать из Казани издевается над дочкой. После этого инцидента завели уголовное дело, мать девочки задержали.

Сотрудники прокуратуры навестили в больнице пострадавшую девочку.