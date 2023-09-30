«Мы – один народ, вместе все преодолеем»: в РТ отметили воссоединение Донбасса с Россией

«Решение о воссоединении было принято жителями новых регионов в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами» Фото: © kremlin.ru

«Решение о воссоединении было осознанным, долгожданным, выстраданным и подлинно народным»

Сегодня вся Россия отмечает новый праздник – День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

12 сентября этого года Президент страны Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. 19 сентября документ одобрила нижняя палата парламента, а 25 сентября — Совет Федерации.

Таким образом в России появилась новая памятная дата — День воссоединения новых регионов, который будут отмечать 30 сентября. В минувший четверг соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

По словам Президента России, это решение было «осознанным, долгожданным, выстраданным и подлинно народным» и оно было принято жителями новых регионов «в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами».

«Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии», — также сказал Путин, назвав важным шагом в укреплении «общего государственного, политического, правового пространства» прошедшие в сентябре выборы.

Президент заметил, что впереди решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития новых субъектов Федерации.

«Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы – один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья, с Днем воссоединения с Россией!» — заключил Владимир Путин.

«Результаты референдумов свидетельствовали – жители сделали выбор в пользу России»

Вооруженный конфликт на Донбассе длился на протяжении восьми лет: за эти годы погибли десятки тысяч человек, многие стали беженцами и вынужденными переселенцами.

17 февраля 2022 года власти ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины и обратились к России с просьбой о признании. 21 февраля того же года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО).

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы – подавляющее большинство жителей регионов высказались за вхождение в состав России. Результаты референдумов свидетельствовали о том, что жители не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали выбор в пользу России.

30 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, а также главы администраций Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России на правах новых субъектов.

«Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләрне аеруча котлыйм!»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление с Днем воссоединения новых регионов с Россией.

«С Днем воссоединения, друзья! С возвращением на Родину! Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләрне аеруча котлыйм! Без бергә! (в переводе с татарского — „Особо поздравляю жителей Лисичанска и Рубежного! Мы вместе!“)», — написал Раис РТ.

На традиционном субботнем совещании в Кабинете Министров РТ Рустам Минниханов отметил, что впереди большая работа по восстановлению инфраструктуры новых регионов.

«Мы эту работу уже начали. Безусловно, Татарстан окажет полную поддержку нашим соотечественникам. Эти люди мужественно отстаивают свои интересы, свое право быть вместе с Россией, и мы должны их поддержать», – добавил Раис республики.

«Безусловно, Татарстан окажет полную поддержку нашим соотечественникам» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Накануне «Татар-информ» писал, что депутат Казанской городской Думы Альфред Валиев, который добровольцем ушел на СВО, обратился к мэру Казани Ильсуру Метшину с предложением назвать одну из улиц города в честь нового праздника.

«День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией является важнейшим событием в истории современной России. Наконец то, что натворили в 90-е, возвращается куда положено. Вспомните Григория Потемкина при Екатерине II. Наконец восстанавливается справедливость, это великое начало», – высказался Валиев.

Как Казань праздновала воссоединение Донбасса с Россией

Историческое и судьбоносное событие отметили сегодня и жители Казани. Мероприятия, посвященные истории страны и значению праздника, прошли сегодня во всех школах города.

Директор школы напомнил детям что в Харькове, Луганске, Донецке, Одессе и Херсоне всегда говорили на русском языке Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В школе №15 Советского района Казани для учеников старших классов провели лекцию о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией. Директор школы Иван Филатов напомнил детям, что в Харькове, Луганске, Донецке, Одессе и Херсоне всегда говорили на русском языке, потому что эти города исторически были частью России. Частью Украинской ССР они стали только после 1922 года.

«До этого периода в составе Украины этих мест не было. В этих городах на каких языках говорили до этого? На русском», – сказал он.

Одна из учениц рассказала, что в честь Дня воссоединения России с новыми регионами школьники решили написать письма.

«Мы вместе с классом писали письма Ирине и другим детям из новых регионов, чтобы порадовать их и им было приятно» Фото: © «Татар-информ»

«Со мной в классе училась девочка Ира, моя подруга. Она приехала в Казань из одного из новых регионов РФ. Проучившись какое-то время в Казани, она уехала с семьей обратно. Мы вместе с классом писали письма ей, также мы написали письма другим детям, чтобы порадовать их и им было приятно», – рассказывает старшеклассница.

Спортивный флешмоб, посвященный Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, провели сегодня и воспитанники подросткового клуба «Витамин» Кировского района Казани. Дети собрались утром на площадке перед зданием клуба, чтобы исполнить танец. Репетиция заняла у них несколько дней, поделилась тренер клуба Татьяна Коробова.

«Дети таким образом хотели показать, что мы все за мир, мы все хотим дружить, любить, танцевать и играть. Дети хотят, чтобы на Земле был мир», – рассказала она.

«Дети таким образом хотели показать, что мы все за мир, мы все хотим дружить» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В казанской школе № 34 праздник начался с торжественной церемонии поднятия флагов России и Татарстана. Ученики хором исполнили гимн страны и республики. А учитель ОБЖ поздравил учеников с этой знаменательной датой.

В актовом зале для ребят провели «Урок мужества» – на встречу со старшеклассниками пришли волонтеры, которые помогают бойцам и мирным жителям в зоне СВО, которые живут в новых регионах страны.

На встречу со старшеклассниками пришли волонтеры, которые помогают бойцам и мирным жителям в зоне СВО Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Как праздновали в ЛНР

Накануне Дня воссоединения Донбасса с Российской Федерацией молодогвардейцы Татарстана, которые в настоящее время находятся в Лисичанске, нарисовали патриотическое граффити с целью показать единство регионов.

Активисты регионального штаба нарисовали на стене одного из зданий Лисичанска мурал, изображающий флаги Татарстана и России.

На стене одного из зданий Лисичанска появился мурал, изображающий флаги Татарстана и России Фото: «Единая Россия»

Сегодня молодогвардейцы Татарстана побывали в Краснодоне, где в годы Великой Отечественной войны зародилось движение «Молодая гвардия». Посещение было приурочено к 81-летию со дня основания подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», созданной на оккупированной фашистами территории в небольшом городе Краснодоне в сентябре 1942 года.

«Для нас, молодогвардейцев, важно знать историю происхождения названия нашей организации и глубоко осознавать тот подвиг, который совершили члены «Молодой гвардии» в годы Великой Отечественной войны. Подвиг юных подпольщиков никого не может оставить равнодушным. Судьба каждого члена «Молодой гвардии» – пример наивысшего проявления мужества, человеческого достоинства, силы и стойкости духа перед лицом смерти», – поделился руководитель татарстанского регионального отделения Руслан Шигабутдинов.

Фото: © «Единая Россия»