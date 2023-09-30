Волонтеры Татарстана почтили память первых молодогвардейцев в Краснодоне

Сегодня молодогвардейцы Татарстана посетили город Краснодон, где в годы Великой Отечественной войны зародилось движение «Молодая гвардия». Посещение было приурочено к 81-летию со Дня основания подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия», созданной на оккупированной фашистами территории в небольшом городе Краснодоне в сентябре 1942 года.

Фото: © «Татар-информ»

Таким образом молодежное подполье объединило в своих рядах более 100 молодых людей в возрасте от 14 лет до 29 лет. Просуществовало оно до января 1943 года, когда начались первые аресты. Трагические судьбы героев «Молодой гвардии» попали в легендарный роман советского писателя Александра Фадеева «Молодая Гвардия».

Сегодня молодогвардейцы посетили музей, посвященный подвигу юных героев, сброшенных в шахту немецкими карателями в годы Великой Отечественной войны, почтили память и возложили цветы к мемориальному комплексу «Непокоренные», который располагается на месте шурфа шахты №5, где в январе 1943 года были казнены многие из подпольщиков «Молодой гвардии».

Кроме того, между Казанским и Краснодонским местными отделениями было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Фото: © «Татар-информ»

«Для нас, молодогвардейцев, важно знать историю происхождения названия нашей организации и глубоко осознавать тот подвиг, который совершили члены «Молодой гвардии» в годы Великой Отечественной войны. Подвиг юных подпольщиков никого не может оставить равнодушным. Судьба каждого члена «Молодой гвардии» – пример наивысшего проявления мужества, человеческого достоинства, силы и стойкости духа перед лицом смерти», - поделился руководитель татарстанского регионального отделения Руслан Шигабуддинов.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

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