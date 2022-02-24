Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции

Российский Президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны, передает ТАСС.

«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <...> мною принято решение о проведении специальной военной операции, — сказал глава государства. — Ее цель — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В последние дни ситуация в Донбассе обострилась, самопровозглашенные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19-го в республиках началась всеобщая мобилизация.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, подчеркнув, что Украина пошла на силовое решение конфликта.

В понедельник Президент РФ провел заседание Совбеза, на котором была обсуждена ситуация по Украине, вечером глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры с их главами о дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании.

Накануне руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины.