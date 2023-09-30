Путин поздравил сограждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сегодня поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Обращение главы государства размещено на сайте Кремля.

«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — поделился своей оценкой произошедшего Путин.

По словам Президента России, это решение было «осознанным, долгожданным, выстраданным и подлинно народным», и оно было принято жителями новых регионов «в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами».

Путин также выразил уверенность, что «ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость».

По мнению Президента, российский народ «понял и глубоко прочувствовал главное» — специальная военная операция (СВО) означает защиту самой России, ее «суверенитета, духовных ценностей и единства». Он также поблагодарил сограждан за сплоченность и патриотический настрой.

«Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии», — также сказал Путин, назвав важным шагом в укреплении «общего государственного, политического, правового пространства» прошедшие в сентябре выборы.

Кроме того, Президент заметил, что впереди решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития новых субъектов Федерации.

«Хочу особо обратиться к жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы — один народ, и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья, с Днем воссоединения с Россией!» — заключил Владимир Путин.

Видео: kremlin.ru.