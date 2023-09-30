Молодогвардейцы из РТ нарисовали в ЛНР мурал в честь воссоединения Донбасса и России

Накануне активисты регионального штаба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» нарисовали мурал и провели патриотические акции в ЛНР в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией.

Фото: © «Татар-информ»

Для местной детворы были организованы игры и конкурсы. Ребят угостили сладкой ватой, всем желающим был нанесен аквагрим триколор.

Кроме того, молодогвардейцы нарисовали на стене одного из зданий Лисичанска мурал, изображающий флаги Татарстана и России.

Фото: © «Татар-информ»

«Молодогвардейцы из Татарстана уже в который раз приезжают в Лисичанск для того, чтобы проводить патриотические акции в честь праздников. Вот и сегодня, накануне Дня воссоединения Донбасса с Российской Федерацией, мы рисуем патриотическое граффити, целью которого является показать единство наших регионов, – рассказал руководитель Казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Влад Тарасов.

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня активисты регионального штаба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» побывают в городе Краснодон Луганской области, где посетят музей, посвященный героям-молодогвардейцам, участникам подпольной молодёжной комсомольской организации «Молодая гвардия».

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, дата 30 сентября – день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – внесена в официальный перечень дней воинской славы и памятных дат России. Закон об этом подписал Президент РФ Владимира Путин. Документ был опубликован накануне на портале официального опубликования правовых актов.

Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года Президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав Российской Федерации.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.