«Главное пишите письма бойцам»: волонтеры встретились с казанскими школьниками

В казанской общеобразовательной школе № 34 отметили первую годовщину воссоединения России с Донецкой и Луганской Народными республиками, Херсонской и Запорожской областями.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»



Начался праздник с торжественной церемонии поднятия флагов России и Татарстана. Ученики хором исполнили гимн страны и республики. А учитель ОБЖ поздравил учеников с этой знаменательной датой.

Кроме того, в актовом зале прошел праздничный «Урок мужества» – на встречу со старшеклассниками пришли волонтеры, которые помогают бойцам СВО и мирным жителям, которые живут в новых регионах страны.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Руководитель благотворительного сообщества «Желаем мирного неба» Резеда Шуралева рассказала школьникам, что у нее двое детей, на гражданке она ландшафтный дизайнер, а в волонтерстве уже 15 лет. Как только началась специальная военная операция, Резеда поняла, что нужна ребятам-бойцам и местным жителям. Сначала помогала отсюда, после сама начала ездить.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Да, над нами летают снаряды. Да, прилетают в ста метрах. Последний раз в 900-метрах с правой стороны был прилет. Я езжу на своей машине, чаще мы ездим колонной, иногда я одна, потому что мы разделяемся. Едем четыре машины по четырем разным направлениям, потому что надо действовать быстро: быстро доехать, быстро закинуть, иногда просто выкинуть гуманитарку, потому что на небе летают «птички», которые за нами охотятся. А иногда получается обнять солдат и поговорить, лично вручить вещи», – рассказала она.

Ученик школы уточнил, действительно ли украинские военные нападают на мирные колоны. На что Резеда ответила, что два волонтера из команды погибли, выполняя свой долг. По их машинам ударил украинский беспилотник.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Поговорила с детьми и волонтер из Казани Зильда Савченко, она собирает гуманитарную помощь и сама каждый день плетет защитные сетки в мечети аль-Марджани. Женщине 83 года, и на ее счету уже три поездки с гуманитарной миссией в новые регионы.

«Когда гибнут наши ребята, защищая наши исконные земли, тяжело это пережить. Хочется скорее мирного неба, чтобы они вернулись живыми. Война есть война, есть погибшие. Просьба к вам, молодым, поддержите тех ребят, которые сейчас воюют», – подчеркнула она.

Женщина призвала учеников писать письма ребятам на линию столкновения. Она призналась, что видела, как в блиндажах, все стены увешены детскими письмами. А грозные солдаты с оружием на перевес утирают слезы, читая письма, которые им отправляют школьники.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

После общения с волонтерами некоторые вдохновенные ученики 34-й школы отправились в класс писать письма бойцам и даже успели вручить их добровольцам лично.

Школьники задали много вопросов гостям, а после встречи подходили лично поблагодарить.

«Мы здесь, чтобы ребята брали пример. Чтобы они выросли в духе патриотизма, нас же так воспитали, мы воспитаны на наших героях - партизанах, бойцах. И мы хотим, чтобы наши ребята знали свою историю и помогали своей стране», – подчеркнула Зильда Савченко.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Директор 34-й школы Лилия Насыбуллина поделилась с «Татар-информом», что среди учителей есть волонтеры, которые помогают нашим бойцам, из образовательного учреждений отправили пять рейсов благотворительной помощи в зону СВО от учителей и родителей учеников. Буквально вчера ученики 5Б класса ездили плести сети : в чаты волонтеров закинули клич о помощи, а дети вместе с родителями тут же собрались. Ребята делили материал на лоскуты и плели сети.

Фото предоставлено директором школы №34

«Они были очень воодушевлены. Они понимали, что они принесли пользу тем, кто сейчас в зоне СВО. И эти вещи, которые дети сделали своими руками им пригодятся», – отметила директор.

Напомним, год назад в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы. Жители высказались за вхождение в состав России. И 30 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к Российской Федерации. Так в стране появилась новая памятная дата — День воссоединения новых регионов, который отмечается сегодня.