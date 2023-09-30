«Русский — мой родной язык»: В Казани с школьниками обсудили историю новых регионов РФ

Сегодня в школе №15 Советского района Казани для учеников старших классов провели лекцию о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией.

В День воссоединения России с новыми регионами детям рассказали об истории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также Директор школы №15 Иван Филатов рассказал детям о том, как сейчас украинским правительством заменяется совместная история Украины и России на западную версию.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«У меня были три командировки в новые регионы России, где я совместно с российским обществом „Знание“ веду просветительскую деятельность среди учащихся школ и техникумов. Неделю назад я вернулся из Мариуполя. Мне запомнилось, что, когда я спросил у детей: „Ребята, когда началась Великая Отечественная война?“, они мне ответили: в 1939 году. То есть детям намеренно, вместо нашей совместной истории продвигают прозападную версию событий», – сказал он.

Помимо этого, Иван Филатов рассказал о своем путешествии на Украину в 2008 году. Тогда он, будучи студентом второго курса, в городе Кировограде, ныне – Крапивницкий, столкнулся с дискриминацией. Местные жители высказывали ему недовольство за то, что он разговаривал на русском языке. В Харькове и Одессе, по его словам, в тот же период времени с ним подобного не случалось.

Он напомнил детям, что в Харькове, Луганске, Донецке, Одессе и Херсоне всегда говорили на русском языке, потому что эти города исторически были частью России. Частью украинской ССР они стали только после 1922 года.

«До этого периода в составе Украины этих мест не было. В этих городах на каких языка говорили до этого? На русском», – сказал он.

Также его слова подтвердил один из учеников. Артем в 2021 году переехал из Мариуполя в Казань вместе с родителями. По его словам, на украинском дети разговаривали только на уроке украинского языка. На всех других предметах и вне школы все говорили на русском.

Иван Филатов рассказал, как на Украине начался «геноцид русского языка».

«Неделю назад я посещал школу №7 в Мариуполе и разговаривал с учителями. Я спросил, на каком языке учителя вели уроки до начала СВО. Мне ответили: „На украинском“. Мне объяснили, что это было специальное указание, администрация города делала все, чтобы на русском никто не преподавал. Если кто-то ослушается указания, на него могли донести. По рассказам этих же преподавателей, на переменах дети и учителя могли свободно разговаривать на русском, это никого не волновало, но уроки – только на украинском и под строгим контролем», – дополнил он.

О жизни в Мариуполе и своем переезде в Казань «Татар-информу» рассказал Артем Тараненко.

«Я с родителями переехал в Казань в 2021 году. Мне тут все нравится. Когда я жил в Мариуполе, мои друзья, знакомые и просто люди, которых я встречал разговаривали на русском языке. Это мой родной язык. Было очень некомфортно, когда нас заставляли разговаривать на украинском. Когда мы переехали в Казань, для меня стало облегчением то, что я могу спокойно разговаривать на русском языке. Радует, что в Казани можно говорить на каком ты хочешь языке. Город большой, тут много возможностей. Меня никто не обижал и я быстро завел друзей. Многие ребята даже не знали, что я из Украины, так как у меня не было акцента. Ребята интересовались, как я жил раньше, мы разговаривали, ничего необычного», – сказал он.

После лекции школьники поучаствовали в акции «Своих не бросаем». Каждый старшеклассник принес сувенир, памятную вещь или письмо, и положил ее в «Коробку добра».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Об этой акции рассказала ученица 11 А класса Эльмира Камалова. Она поделилась, что ее бывшая одноклассница и подруга Ира приехала в Казань из одного из новых регионов РФ. Проучившись какое-то время в Казани, она уехала с семьей обратно.

«В честь дня воссоединения России с новыми регионами мы пишем письма. Со мной в классе училась девочка Ира, моя подруга. Мы вместе с классом писали письма ей, также мы написали письма другим детям, чтобы порадовать их и им было приятно», – сказала она.

Подарки с письмами, чуть позже доставят жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года Президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав Российской Федерации.